Facturare online și digitalizare IMM – Simplificarea Procesului de Facturare și Încasare

Softul de facturare ajută la gestionarea clienților, verificarea soldurilor pe conturile bancare in mod automat și generarea rapoartelor financiare relevante care contribuie la creșterea continuă și eficientă a afacerii tale.

În era tehnologiei, digitalizarea a devenit esențială pentru succesul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Unul dintre aspectele-cheie ale acestui proces este gestionarea eficientă a facturării și încasărilor.

Aici intervine Facturis, un sistem de facturare online care aduce beneficii semnificative IMM-urilor, facilitând procesul de facturare și încasare.

“Facturis Online a fost o adevărată revelație pentru afacerea mea. Faptul ca pot citi automat încasările și plățile direct din contul bancar a fost un ajutor enorm pentru mine in eficientizarea procesului contabil. Cu ajutorul acestui soft, am reușit să economisesc foarte mult timp și să evit erorile umane foarte mult.” spune Maria Tudor, o proprietara de afaceri din Bucuresti.

Aceasta detine o afacere online, de vanzare produse la domiciliul clientilor. Afacerea este business to business si cu ajutorul softului de facturare, disponibil direct in browser, de oriunde s-ar afla Maria, pe baza de username si parola, a ajutat-o sa isi poata administra foarte rapid facturarile, incasarile si sa faca automat concilierile in banca.

“Practic m-a salvat de un angajat. Daca nu aveam la indemana varianta de citire automata a tuturor incasarilor/platilor prin banca, eram nevoita sa angajez pe cineva special, sa le ia pe toate la mana, pe baza extrasului. Cu Facturis acum sunt mult mai organizata contabil vorbind, nu mai stau sa caut prin documente si arhive, am totul intr-un singur loc!”

Eficientizarea Procesului de Facturare online cu ajutorul facturis-online.ro

Unul dintre avantajele majore ale Facturis este opțiunea de citire automată a tuturor încasărilor și plăților prin intermediul băncii.

Cum funcționează acest proces? Sistemul Facturis oferă clienților în contul lor de companie posibilitatea de a imperechea în mod automat facturile emise cu încasările efectuate de clienți în conturile lor bancare. Acest lucru este valabil și pentru plățile efectuate către furnizori: se pot asocia automat plățile din cont cu facturile primite.

Această funcționalitate reprezintă un pas semnificativ în digitalizarea procesului de facturare. Companiile nu mai trebuie să facă acest proces manual, să verifice și să asocieze manual fiecare plată sau încasare cu o factură. Această automatizare aduce cu sine numeroase beneficii.

Economisire de Timp și Costuri cu facturarea online

Timpul este resursa cea mai prețioasă pentru IMM-uri. Gestionarea manuală a facturării și încasărilor poate fi o sarcină laborioasă și predispusă la erori umane. Cu Facturis, procesul este simplificat și automatizat, ceea ce înseamnă economisire de timp și evitarea potențialelor erori.

De asemenea, costurile asociate cu procesul manual, precum consumabilele pentru tipărire și transportul documentelor, sunt reduse semnificativ. Facturis aduce un avantaj considerabil în privința eficienței financiare.

Reducerea Riscului de Pierdere a Datelor

Gestionarea facturilor și a tranzacțiilor financiare este critică pentru orice afacere. Cu Facturis, riscul de pierdere sau de gestionare incorectă a datelor este redus la minim. Toate documentele și tranzacțiile sunt stocate în mod securizat și pot fi accesate și verificate oricând, fără a fi nevoie de arhive fizice.

Îmbunătățirea Fluxului de Lucru

Un proces de facturare și încasare eficientizat duce la un flux de lucru mai bun în cadrul companiei. Echipa contabilă nu mai trebuie să se ocupe de sarcini repetitive și poate să se concentreze pe aspecte mai valoroase și strategice ale contabilității.

Digitalizarea este cheia succesului în mediul de afaceri actual, iar gestionarea corectă a facturării și încasărilor este esențială pentru orice companie. Facturis oferă IMM-urilor instrumentele necesare pentru a simplifica acest proces și pentru a beneficia de eficiență, economie de timp și costuri reduse.

Cu citirea automată a încasărilor și plăților din conturi bancare, Facturis aduce o soluție modernă și eficientă pentru digitalizarea procesului de facturare. Este un pas important în direcția unei gestionări financiare mai inteligente și mai eficiente, care contribuie la creșterea competitivității IMM-urilor.

„Sincer, Facturis a fost de un real ajutor pentru mine. Contabila mea este, de asemenea, foarte încântată de platformă, deoarece, la sfârșitul fiecărei luni, poate accesa online contul ei și descărca toate documentele necesare într-un mod mult mai eficient. Extrasele sunt deja procesate automat, fapt ce accelerează pregătirea pentru depunerile lunare.” a mai adaugat Maria.

Fiind pionieri ai programelor de facturare, în anul 2007 am lansat pe piață programul de facturare și gestiune stocuri Facturis. De atunci și până astăzi, soluția noastră de facturare a fost testata de timp, dezvoltată și rafinată în mod continuu pentru a aduce inovație și eficiență mediului de afaceri. Echipa noastră a fost și este în continuare în pas cu tehnologia actuală, lucrând în mod constant la dezvoltarea softului pentru a răspunde nevoilor clienților noștri. Acest lucru plus experiența de peste 16 ani în domeniu ne-a făcut, de cele mai multe ori, să fim inovatori în dezvoltarea de noi opțiuni.”

A declarat Mihalache Iulian Daniel – CEO – Facturis Online