Factura la utilități care l-a șocat pe un chiriaș din Cluj Napoca: „M-a lăsat mască”

Un bărbat dinCluj Napoca a fost intrigat și, indignat de o sumă care i-a fost adăugată pe factura de utilități ce i-a fost transmisă de asociația de proprietari. Omul a subliniat că l-a indignat nu suma de plată ci felul în care i-a fost impusă, pe factura lăsată în cutia poștală, fără să fie avertizat sau întrebat dacă este de acord.

Mai precis, pe ultima factură de utilități, primită de la asociația de locatari a mai apărut o rubrică „ajutor pentru înmormântare”, pentru care i s-a cerut să plătească 21,28 de lei. Ulterior, bărbatul, chiriaș în bloc, s-a informat și a aflat că este vorba despre un ajutor pe care asociația l-a încasat în vederea suportării cheltuielilor cu înmormântarea pentru o femeie care locuia la o scară învecinată și pe care nu o cunoștea.

Situația i s-a părut abuzivă dat fiind că suma i-a fost impusă pur și simplu, fără să fie întrebat dacă este de acord să contribuie.

„Bună. Voiam să vă întreb și pe voi deoarece nu am mai auzit de asta și poate am trăit eu sub bananier. Vi se pare normal ca eu chiriaș de patru luni (irelevant și dacă eram de patru ani sau de doi zile numa) să cotizez prin factura blocului înmormântarea cuiva de la 2 scări distanță? Mi-a venit azi factura și m-am trezit în ultimul rand cu o ceva nou de m-a lăsat mască. Vă las poza mai jos”, a transmis chiriașul.

Bărbatul reclamă modul abuziv în care s-a comportat asociația

El a subliniat că nu este vorba despre ajutorul în sine, de plată, ci de faptul că i-a fost pus în factură fără ca cineva să-i explice despre ce este vorba.

„Țin să menționez ca nu am fost întrebați sau ceva. Ne-am trezit numa cu acest adaos în factură. Nu e vorba de bani, că nu-i mult, e vorba că nu e ok să adaugi în facturi la oameni cotizații la înmormântarea de la o vecină cu două scări distanță. Chiar sunt curios ce parere aveti despre aceasta chestie. Și da, ați ghicit, întâmplarea e în Cluj, unde altundeva oricum? Orașul tuturor posibilităților”, a scris tânărul pe un grup de Facebook, lăsând și dovada, factura pe care a primit-o spre plată, potrivit stiridecluj.ro.