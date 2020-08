Ambasadorul Statelor Unite în Ungaria, David Cornstein, a semnat săptămâna aceasta un memorandum cu ministrul ungar al Apărării, Tibor Benko, pentru achiziționarea de rachete cu rază medie de acțiune AMRAAM.

Armele sunt fabricate de gigantul industrial Raytheon și pot fi folosite în sistemul aer-aer sau în sistemul sol-aer.

O rachetă AMRAAM costă, în funcție de variantă, între 300.000 și 400.000 de dolari. Ea are o lungime de 3,7 metri, un diametru de 180 de centimetri și cântărește 152 de kilograme.

Potrivit ambasadorului american, noile rachete vor înlocui sistemele existente, aflate în funcțiune din vremea comunismului, scrie Kronen Zeitung.

În ultimii ani, premierul Orban a întreținut relații excelente cu președintele Trump, liderul american salutând poziția acestuia împotriva imigrației în masă.

În luna mai, 2019, cu prilejul vizitei lui Orban la Casa Albă, Trump a declarat:

„Viktor Orban a făcut o treabă excepțională într-o mulțime de probleme. Probabil că, la fel ca și mine, este puțin controversat, dar e OK. Asta e OK. Ați făcut o treabă minunată și v-ați menținut țara sigură.”

Și Trump a adăugat: „Este ca fratele meu geamăn”.

Trump: ‘Twin Brother’ Orban Has ‘Done the Right Thing on Immigration’, Kept Hungary Safe https://t.co/TY0QTzuiMR

— Breitbart London (@BreitbartLondon) May 16, 2019