Această problemă este mai veche și, în ciuda măsurilor care au fost luate pentru a o remedia, ea s-a agravat chiar, pentru că, în 2016, acest deficit de piloți era de 1555.

Cu toate acestea, ideea reducerii numărului de avioane nu a fost avansată.

De partea sa, și în ciuda prestigiului dat de unele unități, US Marine Corps are probleme cu recrutarea piloților. Or, pentru șeful USMC, generalul David Berger, acest lucru ar justifica punerea în discuție a locului avionului ultramodern F-35B (versiunea cu decolare scurtă și cu aterizare verticală a aeronavei proiectată de Lockheed-Martin) în angajamentele sale viitoare.

Angajamente care ar avea loc probabil în strategica regiune Indo-Pacifică, cu forțele chineze.

„Incapacitatea nostră continuă de a constitui și menține un număr adecvat de piloți de F-35 mă duce la concluzia că trebuie să fim pragmatici cu privire la capacitatea noastră de a sprijini acest program” a scris generalul Berger, potrivit site-ului Breaking Defense, într-un document intitulat „Force Design 2030”.

Generalul Berger solicită o evaluare „externă” a locului pe care avioanele F-35B și F-35C (versiunea navală) trebuie să îl aibă în cadrul US Marine Corps, în raport cu ceea se solicită în cadrul strategiei americană de apărare națională și a viitorului „Joint Warfighting Concept”, un document pe statul-major interarme este așteptat să-l producă în acest an, scrie Opex 360.

Acestea fiind spuse, generalul Berger a prezentat și un alt element: costurile mari pentru menținerea operaționalității (MCO) avioanelor F-35B, în timp ce se așteaptă, în caz fericit, la un buget stabil în anii următori.

Când primele măsuri definite de Force Design 2030 s-au scurs în presă, săptămâna trecută, s-a vorbit deja de revizuirea numărului de avioane F-35B/C pe care vor trebui să le implementeze Marine Attack Squadrons.

Astfel, acestea vor avea doar 10 aparate, față de 16 în prezent.