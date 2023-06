Extratereștii printre noi? Tehnologia avansată amplasată în Antarctica poate provoca cutremure!

Un cunoscut urolog american, dr. Steven Greer l-a prezentat pe Eric Hecker, cercetător în Antarctica, într-un podcast, extrem de popular. Acesta a făcut următoarele dezvăluiri: “În 2010, am fost selectat să merg la Stația Polului Sud din Antarctica de către Raytheon Polar Services, ca angajat al unui contractant terț pentru Fundația Națională pentru Știință. Responsabilitățile mele au impus să fiu mai informat decât majoritatea echipajului și mi-au oferit acces complet la facilități. Ceea ce am învățat din această experiență unică trebuie să fie împărtășit lumii întregi”.

Potrivit acestuia, tehnologia de la South Pole Station poate îndeplini scopurile sale principale – și, din păcate, mult mai mult. Detectorul de neutrini IceCube este prezentat ca un „dispozitiv de ascultare pasivă” în scop științific, așa cum este prezentat, dar nu este așa.

Arme ultrasecrete depozitate în Antarctica

“Am documentație care demonstrează că 5.160 a ceea ce ei numesc „DOM” care sunt încorporate în gheață și pot transmite 2.057 volți fiecare. Asta oferă o listă lungă de lucruri de luat în considerare. Este efectiv o platformă de arme cu energie direcționată cu mai multe fațete pe care o voi enumera rapid câteva lucruri pe care le poate face:

Detectarea vehiculelor – știm că toate navele din lume, ale noastre sau din orice altă națiune emit neutrini, așa că acest lucru face din South Pole Station efectiv o stație de control al traficului aerian. Cu un nivel de echipamente de care nimeni nu discuta.

Pe lângă capacitatea de a detecta neutrini și vehicule aeriene, am furnizat documentație că acesta este și un sistem pentru comunicații mai rapid decât lumina”, a spus cercetătorul.

Un sistem de comunicații sau apărare avansat

Din păcate, a adus și alte vești proaste: “În perioada în care am fost acolo, din 2010 până în 2011, am trecut de la construcții la operațiuni de întreținere atât în stația cea mai îndepărtată, cât și în Detector Array. Din păcate, când au dat drumul instalației, atunci au avut loc cutremure în Christchurch, Noua Zeelandă. Cred că acesta este un dispozitiv generator de cutremure. Acestea sunt armele de război cu care trebuie să ne confruntăm acum – și ceea ce ascunde complexul militar-industrial“.

Există un sistem ELF la Stația de la Polul Sud și când am ajuns, mi s-a spus că este oprit, dezmembrat și complet nefuncțional. În munca mea, a trebuit să cercetez circuitele pentru anumite alte reparații și așa am constatat că acest sistem este, de fapt, complet alimentat, funcționează și este utilizat împreună cu celelalte sisteme în scopuri nefaste, așa cum am spus. Am fost martor la un laser verde foarte puternic trăgând din vârful acestei unități în cosmos. Cred că aceasta este o formă secundară de comunicații pe distanță lungă și/sau un sistem de apărare.

Făcând cercetări, cred că există o sursă de energie secundară acolo, care este fie nucleară, care a fost acolo înainte de începerea Tratatului Antarctic, care interzice astfel de lucruri și/sau că există un fel de sistem extraterestru de alimentare cu energie“.