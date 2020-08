Duminică, 30 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 27 august, Loteria Romana a acordat peste 13.100 de castiguri in valoare totala de peste 582.000 de lei, se arată într-un comunicat al Loteriei Române.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 1,75 milioane lei (peste 361.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 969.000 de lei (peste 200.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 9,76 milioane de lei (peste 2 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 68.000 de lei (aproximativ 14.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 126.500 de lei (peste 26.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 425.000 de lei (aproximativ 88.000 de euro), iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 31.600 de lei.

Ultimul loz ce a fost lansat de către Loteria Română a fost „Loz în plic fabricat în România” ce a continuat tradiția lozului în plic.

Acesta avea 285.000 de câștiguri, valoarea lor totală fiind de circa 1,24 milioane de lei, și prețul unui astfel de loz era de 2 lei.

Premiul cel mai mare din istoria loto-ului a fost obținut de către un tânăr din Târgu Mureș. Acesta avea în jur de 30 ani și juca de peste 10 ani la Loto 5/40, 6/49 atât și joker.

Câștigătorul a mărturisit că a mai avut noroc la categoria Loto 5/40 și în cadrul altor jocuri loto cu premii mai mici. De câte ori s-a câștigat premiul cel mare la loto 6 din 49 în 2019. Primul norocos a dat lovitura în luna mai a acestui an.

Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Galați. Norocosul câștigătorul a pus mâna pe un premiu în valoare de 4,7 milioane de euro, (22,2 milioane de lei). „În cursul zilei de ieri, 14 mai 2019, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Române câștigătorul premiului de categoria I. Premiul a fost în valoare de 22.265.937,00 lei (aproximativ 4,7 milioane de euro).