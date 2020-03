Exporturile Chinei gripate de Covid-19. Cât timp vor fi afectate afacerile

Economia Chinei, a doua la nivel mondial a început să gâfâie sub greutatea epidemiei de coronavirus Covid-19. În primele două luni ale anului, exporturile s-au redus semnificativ, iar importurile au încetinit. Ritmul de creștere a economiei chineze s-a înjumătățit în primele trei luni ale acestui an, fiind cel mai slab din 1990 și până în prezent. Producția de bunuri a scăzut semnificativ în condițiile măsurilor stricte adoptate de autorități pentru a ține sub control epidemia de coronavirus.