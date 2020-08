Într-o discuție pe care a avut-o cu fosta sa colegă de breaslă, a povestit de ce a decis să se retragă din actorie. Este vorba despre celebra Cameron Diaz, care a renunțat la lumea cinematografiei și i-a explicat fostei sale colege de breaslă, Gwyneth Paltrow de ce a luat această decizie.

„Am decis că vreau să îmi schimb viața și că este timpul să-mi îndrept atenția și spre altceva. A trecut atât d emult timp ocupându-mă de cariera mea, de actorie, am făcut meseria asta multă vreme. Am făcut filme și a fost grozav, dar nu am avut niciodată timp pentru viața mea personală, pe care am neglijat-o”, a spus Cameron Diaz.

Fosta actriță, 47 de ani, a plecat de la Hollywood în 2014 și și-a văzut de alte activități.

„Cameron primeşte foarte multe propuneri, iar oamenii din industrie încearcă să o tenteze cu tot felul de lucruri, însă nu e deloc interesată. E fericită, îndrăgostită, îi place să fie casnică şi să se bucure de timpul ei liber. Şi-ar dori şi un copil”, spunea un apropiat al actriței pentru presa de peste Ocean. În cei 20 de ani de carieră (1994-2014), ea a fost nominalizată de patru ori la Globurile de Aur. A devenit foarte populară după ce a apărut în peliculele: „Masca”, „Mary cea cu vino-ncoace”, „Îngerii lui Charlie” sau „Vanilla Sky”.