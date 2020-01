Cristina Țopescu a fost plecat de patru ori, în Germania Federală, înainte de Revoluție, pentru a-și vizita mama. În toamna anului 1989, regretata vedetă TV a încercată să treacă ilegal granția cu Iugoslavia și a fost prinsă. Reținută, ea a fost dusă la Penitenciarul din Turnu Severin, acolo unde a stat 3 luni și 5 zile.

Regimul de detenție, practicat în acea pușcărie, era foarte sever, deținuții fiind bătuți cu prosopul ud, tăiați cu lama și hrăniți cu resturi de mâncare.

„Ca într-un film prost, în care eroii pozitivi sunt prinși de cei negativi, în ultima clipă și niciodată mai devreme. (…) Aventura noastră s-a oprit brusc, am auzit câteva focuri de armă trase în aer, am fost puși pe burtă, cu câini lupi și puști deasupra noastră, am fost admonestați în „dulșele grai moldovinesc”, „pi burtă, că trag!”. (…) Mai târziu, am înțeles că Dumnezeu n-a vrut să-mi îngăduie libertatea aceea, pentru a nu o rata apoi pe cea de a mă vedea liberă în propria țară și de a trăi momentele magice ale Revoluției”, povestea Cristina Țopescu.

Conform fanatik.ro, Cristian Țopescu, marele comentator sportiv, a apelat la acea vreme la Mircea Lucescu, pentru a o ajuta pe fiica lui. Antrenor la Dinamo, „Il Luce” avea relații în Ministerul de Interne și a ajuns până la prim-ministrul Constantin Dăscălescu. Autoritățile au fost de neînduplecat, nu numai din cauza faptului că ea încercase să treacă granița, ci și pentru că tatăl Cristinei era în anturajul echipei Steaua. S-a obținut totuși transferul într-o celulă separată, pentru a scăpa de tratamentul inuman. Cristina Țopescu a primit pedeapsa minimă, 3 luni, și a fost eliberată la data de 19 decembrie 1989

