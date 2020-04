„Muncesc la fel de mult, dar mă bucur și de prezența celor dragi! E mai ușor într-un fel, pentru că programul tuturor este același: cu toții în aceeași casă! Soția mea muncește, și eu, remote (de acasă), fetița mea are program normal de școală, dar conectată online cu clasa și profesorii. După ora 17.00 e timp de masă și jocuri.

Am redescoperit fumusețea jocurilor de tip BoardGame. Cartonașe, tablă de joc și, uneori, zaruri. Te deconectează cu adevărat. Nu telefonul și social media, care sunt exact pe dos și care te fac dependent, trist și însingurat”, a spus Onețiu.

Despre emisiunea „Imperiul leilor”, omul de afaceri a explicat că filmările s-au terminat pentru prima parte, în luna ianuarie.

„Da, filmările s-au terminat în prima parte a lunii ianuarie. Am văzut peste 100 de antreprenori și cu fiecare am stat între 45 și 90 de minute. Știu că le televizor se vede doar 10% din ce am discutat live cu antreprenorii, dar partea de 90% este prea tehnică pentru a fi prezentată într-un show tv de entertainment. În plus, ar devoala prea multe secrete ale afacerii, expunând antreprenorul la riscuri prea mari în fața unor concurenți neloiali. Așa cum e editată e grozav! Iar ratingurile extrem de bune arată că românii au primit bine acest tip de Edutainment. Adică și show, dar și educație financiară, antreprenorială și personală la un loc. Dacă nu ar fi venit Coronavirus peste noi, cred că interesul pentru a avea propria afacere ar fi crescut exponențial prin intermediul acestui show”, a precizat Onețiu.

În legătură cu afacerile, Onețiu susține că este precaut.

„Cred că deja le știu, dar e mai bine să le sumarizam. Sunt 7 la număr și le-aș pune în niște expresii pe înțelesul tuturor, ce se imprimă mai bine în minte. Apoi le explicăm puțin:

1. „Mai bine precaut decât plin de regrete! Adică…. să pună siguranța angajațiilor și a clienților pe primul plan.

2. „Dacă mai curge, nu opri robinetul!” Adică…. să își păstreze active orice tip de activități ce încă mai aduc încasări .

3. „Când veniturile nu sunt sigure, singură certitudine este cheltuiala!” Adică…. să se replieze la nivel de cheltuiei fixe și variabile ale firmei, pentru a nu pierde sau a pierde cât mai puțin.

4. „Cash-ul este rege! Întotdeauna. Dar mai ales în criză”. Adică…. să urmărească lichiditatea firmei mai mult decât oricând și să aibă surse deschise de finanțare în caz de lichiditate negative.

5. „Fie schimbi tu, fie schimbarea te scoate din joc!” Adică…. să inoveze, pentru că acum este cel mai bun moment de schimbare / transformare a afacerii.

6. „Trebuie să știi să faci diferența dintre oamenii care vin în viața ta pentru un motiv, pentru o perioadă sau pentru a împlini o misiune comună”. Adică…. să-i țină aproape pe toți cei valoroși cu care poate construi / reconstrui întreaga afacere (clienți de bază, angajați cheie, furnizori buni, parteneri serioși).

7. „Începe reconstrucția cu sfârșitul în minte!” Adică…. să gândească în continuare MARE și curajos, chiar dacă în perioada următoare e clar că ne va fi greu și va trebui repornit de la un nivel mult mai jos decât de unde ne-am oprit. Ideea este că până la criza următoare să reușești să fii liber operațional, cu rezerve de criză și oameni pregătiți pentru orice situație. Altfel, dacă doar te-ai angajat la tine la firma, nu ești antreprenor!”, a spus omul de afaceri.

„După ieșirea din starea de urgență și stăvilirea pandemiei nimeni nu știe cum și când lucrurile vor reveni la „normal”. Fiecare sector al industriei va avea un ritm diferit. Cert este că acesta „pauză” va provoca schimbări serioase. În comportamentul consumatorilor, în relațiille angajat – anagajator și, evident, în modul de lucru pe mai departe, în criteriile cerute de investitori pentru a intra în orice afacere.

Și mai ales în schimbarea focusului oamenilor de la „Job”, la „Viața mea”. Mă aștept ca subiecte de creștere personală, spiritualitate și comunitate să fie mult mai importante și mai prezente în conversațiile private și publice. Estimarea mea este că în ianuarie 2021 economia românescă va fi la nivelul Ianuarie 2019. Asta dacă statul se implică activ în acest proces de însănătoșire. Dacă o face cu jumătate de măsură nu vom depăși nivelul 2018”, a conchis Cristian Onețiu, potrivit click.ro

Te-ar putea interesa și: