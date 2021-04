28 aprilie

Exercițiul de impact cu un asteroid, din această săptămână. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 28 aprilie s-au născut: Saddam Hussein, Odette Sansom, Oskar Schindler, Jay Leno, Harper Lee, Antonio Salazar, Ann Margret, Penelope Cruz, Günter Verheugen, Ileana Teodorini-Dan, Sava Athanasiu, Edgar Istratty, Aurora Ienei, Elena Cosma, Augustin Costinescu, Traian Buzoianu.

Pe 28 aprilie sunt Sfinţii: Iason şi Sosipatru şi protoromânii Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia. În calendarul mobil este Sfânta și Marea miercuri. Denie. Nimic în ”Kalendar”.

Oamenii de știință, agențiile spațiale și organizațiile de protecție civilă participă la un exercițiu – simulând un impact de asteroid, pe cale să se întâmple – în timpul Conferinței virtuale de apărare planetară din această săptămână.

ESA a declarat luni, (26 aprilie 2021) că va transmite pe Twitter live exercițiul de impact asteroid care se desfășoară acum la Conferința de Apărare Planetară din această săptămână, care se desfășoară practic între 26 și 30 aprilie. Rețelele sociale ESA, în special @esaoperations pe Twitter, vor urmăriți acțiunea și puteți urmări și domniile voastre, de asemenea, prin intermediul blogului ESA pe această temă. Se pare că Biroul de coordonare a apărării planetare al NASA (@AsteroidWatch) va urmări, de asemenea, acțiunea și, fără îndoială, vor fi și alții.

Aceasta este a șaptea dintre aceste conferințe, care se desfășoară la fiecare doi ani și este a doua oară când ESA a postat în direct pe Twitter exercițiul principal al conferinței – un exercițiu, dacă vreți, simulând un impact al unui asteroid, pe cale să se întâmple. Oamenii de știință, agențiile spațiale și organizațiile de protecție civilă nu folosesc un asteroid real pentru acest exercițiu, ci au făcut unul virtual, numindu-l 2021 PDC (care înseamnă Conferința de Apărare Planetară 2021). Pe parcursul acestei săptămâni, acest grup de experți internaționali în asteroizi se va preface că acest asteroid fictiv este pe cale să lovească Pământul (nu este, fiți liniștiți, asteroidul nici nu există). Ei doar simulează, în ipoteza îndepărtată, sau nu, că un impact real al asteroidului va fi vreodată iminent.

În SUA, oamenii de știință de la Center for Near Earth Object Studies din Pasadena, California, au compilat informațiile de bază ale exercițiului – pentru fiecare zi a acestei săptămâni – pe care le puteți urmări și aici, începând cu aceste afirmații (fictive):

Un asteroid este descoperit pe 19 aprilie 2021, la magnitudinea aparentă 21,5 și confirmat a doua zi. I se atribuie denumirea „2021 PDC” de către Minor Planet Center. (Pentru a evidenția faptul că acesta nu este un asteroid real, folosim trei litere în desemnare, lucru care nu s-ar face niciodată pentru un asteroid real.)

În ziua următoare descoperirii PDC 2021, sistemul de monitorizare a impactului Sentry al JPL , precum și sistemul similar CLOMON al ESA, identifică mai multe date, când acest asteroid ar putea avea efect de ciocnire cu Pământul. Ambele sisteme sunt de acord că cel mai probabil impact potențial are loc pe 20 octombrie 2021 – la doar 6 luni distanță – dar probabilitatea acestui impact este scăzută, aproximativ 1 șansă în 2500. Cu doar două zile de urmărire pe acest obiect, nu există o estimare mai bună pentru a se poate face probabilitatea de impact.

Se știu foarte puțin despre proprietățile fizice ale PDC 2021. Dimensiunea sa, în special, este extrem de incertă. Pe baza mărimii sale vizuale medii aparente, magnitudinea absolută (intrinsecă) a asteroidului este estimată a fi H = 22,4 +/- 0,3. Dacă albedo (reflectivitate) PDC din 2021 este de 13%, o valoare medie tipică, această valoare H implică o dimensiune medie a asteroidului de aproximativ 120 de metri. Dar adevăratul albedo nu este cunoscut și dimensiunea asteroidului ar putea deci varia de la 35 de metri până la 700 de metri.

Unul dintre astronomii de pe ”Dimneața Astronomilor” participă la exercițiu. A intrat în camera virtuală îmbrăcat într-un costum foarte ciudat. Asemănător cu cele spațiale, numai că avea, în plus, un exoschelet și o mulțime de ranforsări, de întărituri, plus o casca care avea viziera rabatabilă de oțel. Este un costum special pentru supraviețuire. Am întrebat, foarte senin, la ce folosește. Astronomul mi-a răspuns, râzând mânzește, că după sperietura cu coronavirusul, oamenii o să cumpere și costume rezistente la impactul asteroidului. În apropiere, a mai precizat omul de știință, nimic nu rezistă în punctul de impact. Am râs și m-am binedispus, cu toată vremea mizerabilă din Prahova submontană. Mi-am amintit de afacerea adăposturilor atomice din anii 60 când săracii oameni se împrumutau la bănci ca să ofere familiei un adăpost subteran antiatomic, în curte. Ulterior s-a demonstrat că totul a fost o minciună, o afacere oneroasă, adăposturile erau inutile în cazul unui război total atomic. Dar, datoria de la bancă a rămas!

Același astronom a spus că toate aceste simulări și exerciții au un singur scop. Stabilirea unui cod de proceduri unitar pentru depistarea unui asteroid ucigaș, pe curs de coliziune cu Pământul și măsurile care trebuie luate, inclusiv un tir cu rachete nucleare. Eu mai văzusem filmul, s-a numit ”Armageddon” cu Bruce Willis. Știți de ce nu a fost distribuit Bruce Willis în ”Titanic”? Pentru că ar fi salvat transatlanticul, ar fi aruncat în aer icebergul și ar fi stabilit un nou record de traversare a Atlanticului. Ajuns în America ar fi devenit Președinte al Statelor Unite. Ăsta, da, film! I-am spus astronomului, celui îmbrăcat în țoale de oțel. A râs și el, dar a spus că preferă ”Meteor” cu Sean Connery. Nu am văzut filmul, așa că o să-l văd în noaptea aceasta, ca să dezleg tâlcul, ce a vrut să spună omul de știință.

Așa o să mai treacă o noapte, ploioasă în Prahova submontană, cu ceritudinea unei noi șanse, doar mâine este o altă zi!

HOROSCOP 28 aprilie 2021

BERBEC Ai energie şi eşti gata de acţiune! Conjunctura îţi indică să ai răbdare, să nu te repezi cu agresivitatea zodiacală berbecească, pentru ca lucrurile se pot lămuri. Dar nu azi, ai răbdare! Pe de altă parte, ai mare nevoie de un consilier de taina, ai o problemă care necesită un gen de expertiză pe care nu o ai. Stelele spun sa mai astepţi cu confesiunile, sau să le aşterni pe hârtie. Din, nou, deci răbdare! Aşa garantez discreţia.

TAUR Astăzi trebuie să dai dovadă de un pic de toleranţă, să faci unele compromisuri drăguţe cu cei din jur, cu famila, că ești doar acasă, cu munca la domiciliu. Sau, mai ales la serviciu, unde toată lumea se grăbeşte, nu se știe de ce. Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu specula nimic financiar, însă. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi pentru că a doua parte a zilei este foarte obositoare, cel puțin așa spune conjunctura!

GEMENI Fii atent, nu fii superficial, eşti pe cale să primeşti unele cadouri neaşteptate din partea vieţii. Dar trebuie să foloseşti oportunităţile, Dumnezeu îţi dă, dar nu îţi bagă în pungă! Ceva legat de un aspect al lucrului în echipă, la serviciu, sau acasă, în familie. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în niciun mod. Cooperează mai strâns cu anturajul, cu colegii şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei.

RAC Pierzi timpul cu graţie şi dramatizezi lucrurile neînsemnate. Nu merită, zâmbeşte şi gândeşte-te la lucruri drăguţe! Pregăteşte-te pentru sezonul cald, distopia sanitară nu o să țină o eternitate, nu lăsa pe ultimul moment! În activităţile tale, sau acasă, eşti relativ eficace, dacă nu uiţi! Eşti preocupat, îţi este gândul la ceva. O activitate nouă, poate un hobby, îţi poate schimba ideile fixe!

LEU Porţile îţi sunt deschise! Începi să înlături din calea ta obstacole, propriile limite. Munceşti, te distrezi, te odihneşti, eşti mai optimist şi te pregăteşti pentru viața de după distopia imbecililor! Eşti în măsură să decizi după cum te taie capul, în direcţia intereselor tale strategice. Cu cei din jurul tău, cu cei dragi, eşti în relaţii excelente, pentru că te interesezi de confortul şi problemele lor.

FECIOARĂ Ai nevoie de mai multă mişcare, de mai mult sport. Dar, trebuie să eviţi mişcările bruşte şi efortul fizic neplăcut. Nu trebuie să stai ore întregi sub duş, apa costă, totul se scumpeşte! Astăzi, de dimineaţă, poate chiar la prima oră, la cafea, poţi să realizezi dacă este vorba de interesul tău şi al alor tăi, sau este o capcană. Încearcă să nu ai multă încredere în presă şi net, fă cum te îndeamnă inima, intuţia şi educaţia ta.

BALANŢĂ În dragoste este bine să-ti recunoşti greşelile, mai ales pe cele mici! Este cazul zilei de astăzi, când poţi întoarce în favoarea ta un impas sentimental sau te poţi bucura de un avantaj. Astăzi ai un simţ organizatoric mai bun, decât de obicei. Poţi să foloseşti această îmbunătăţire logică în domeniul rezolvării afacerilor tale sentimentale. Ai multe treburi neterminate.

SCORPION Astăzi eşti ca un foc de artificii. Poate, sărbătoreşti un eveniment, pe cineva, cumva, un Taur? Nu, eşti cel mai tare din parcare! Ai confirmarea succesului unor eforturi trecute. Ai avut dreptate! O informaţie te face să te gândeşti, cu plăcere, la unele rezultate bune din trecut. Dar, care pot fi repetate! Vei avea nevoie de libertate de acţiune şi de aliaţi loiali ca să poţi să repeţi performanţele.

SĂGETĂTOR O zi favorabilă pentru o parte din centauri, adică pentru cei sentimentali şi senzuali. Domeniul amorului e avantajat major, poţi să te simţi extraordinar împreună cu dragostea ta cea mare! Cere un sfat de la Leu sau de la un Geaman din familie. Călătoriile sunt bine aspectate începând de astăzi. Fie că este vorba de o banală plimbare prin oraş, de o deplasare scurtă sau de o călătorie mai lungă, schimbarea locurilor îţi aduce succes! Dar, nu uita de regulile stupide ale distopiei sanitare, după caz!

CAPRICORN Ceva neprevăzut între tine şi planurile tale de vacanţă de Sf.Paști. În plus rebuie să lucrezi ceva pentru serviciu, sau ceva de rezolvat pentru familie. Grăbeşte-te să termini, cere ajutor, eventual! Astăzi poţi media între membrii familiei care sunt de păreri diferite. Poate unde vrei să fie intotdeauna armonie, iar tu să fii în siguranţă, să nu ai probleme! Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este înă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil.

VĂRSĂTOR Astăzi reuşeşti să cazi de acord şi să închei o alianţă efemeră cu cineva din anturajul apropiat. Nu-ţi mai bate capul, nu eşti tu Stăpânul Inelelor, dar poţi să fii stăpânul timpului tău! Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Acasă. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Perioada în discuţie este favorabila iar aspectele negative nu sunt decât faulturi de joc. La serviciu, sau acasă cu munca la domiciliu, unde activezi, deci, totul pare o imensă comedie, foarte prost jucată. Acasă trebuie să te descarci de stresul acumulat şi să discuţi mult şi vesel cu membrii familiei tale.

PEŞTI Nu te mai uita în jos, dai impresia unei persoane ascunse şi nesigure. Ai treburi de rezolvat astăzi, zâmbeşte şi uită-te în ochii celor cu care vorbeşti. Sigur, dacă nu sunt chinezi. Dacă sunt chinezi, mai bine nu te uita în ochii lor. Este şi greu să-i descoperi, cu masca pe figură! Ei, glumeam, cine mai discută cu chinezi în ziua de astăzi! Începe, din seara aceasta, o vreme bună, un timp plăcut petrecut în compania celor dragi. Poate pentru că unii Peşti au mai mult timp liber la dispoziţie pentru pregătirea Sf.Paști. Pe total, o zi plăcută, in care te simti tot timpul vesel si entuziast si de aceea orice îți iese, iar familia si prietenii te apreciaza in mod deosebit!