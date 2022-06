Exclusiv. Viorel Cataramă, președinte PMP? De ce a picat propunerea făcută de Traian Băsescu (VIDEO)

Invitat în cadrul emisiunii EVZ Play de luni, 6 iunie, moderată de jurnaliștii Robert Turcescu și Dan Andronic, omul de afaceri Viorel Cataramă a oferit mai multe informații de culise din perioada când s-a retras din politică. Astfel, una dintre propunerile inedite pe care le-a primit a fost din partea fondatorului PMP, fostul președinte Traian Băsescu.

Băsescu l-a curtat intens pe Viorel Cataramă

Chestionat de Robert Turcescu, el însuși fost parlamentar PMP, dacă nu cumva fostul președinte i-a făcut propunerea de a prelua șefia partidului într-un moment de mare criză al formațiunii politice, omul de afaceri a confirmat. Însă potrivit mărturiei sale, înțelegerea nu s-a mai finalizat, Viorel Cataramă aducând detalii despre circumstanțele în care propunerea lui Băsescu a picat.

„PMP are deocamdată o problemă la nivel de conducere. Discuția a avut loc la un restaurant în Herăstrău. După a apărut un articol într-un tabloid. Senzația mea e că dl. Băsescu a crezut că eu am aranjat acel articol. Habar nu am avut”, a explicat politicianul.

„PMP traversa la momentul ăla o criză de leadership major”, a completat Turcescu.

Cataramă: În venele mele curge sânge de liberal de dreapta

Omul de afaceri a anunțat, în aceeași intervenție, că se va întoarce în Partidul Național Liberal. Acesta recunoaște că Florin Cîțu i-a făcut invitația, iar restul negocierii a fost discutat cu premierul Nicolae Ciucă și cu Rareș Bogdan. Astfel, PNL cu aportul lui Cataramă va duce o politică de coagulare a forțelor de dreapta – PNL, PMP si ALDE. În viziunea liberalului, România nu are la acest moment o dreaptă autentică.

„În venele mele curge sânge de liberal de dreapta (…) Azi nu avem un partid de dreapta. Deși valorile fundamentale ale dreptei (n.r. – conservatoare) s-au diluat, rămân sprijinul pentru clasa de mijloc, un sector privat și un stat cât mai suplu”, a subliniat politicianul

