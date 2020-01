Dacă la Timișoara firma de profil a folosit substanțe interzise în contact cu oamenii, la Arad, cel puțin oficial, conform proceselor – verbale, s-au utilizat substanțe permise. Pe procesele verbale însă apar alte neadevăruri grave.

În fapt, doar analizele de laborator vor putea indica precis ce s-a folosit. Totuși, etichetele produselor pe care firma respectivă susține că le-a utilizat prevăd interdicții clare legate de contact. Or, în școală s-au stropit pur și simplu clasele, cu totul: bănci, pereți, pardoseli, pelicula cocktailului otrăvitor fiind prezentă luni, când elevii au revenit în bănci, după vacanța de iarnă. Au luat pe haine și pe piele otravă.

În acest context, cursurile în școală au fost suspendate, din decizia prefectului. Criminaliștii și medicii DSP Arad au prelevat probe pentru a vedea ce substanțe s-au folosit. Acestea au fost trimise spre analiză la un laborator specializat din Timișoara.

Potrvit dr. Monicăi Puticiu, șefa UPU Arad, bilanțul victimelor de la Liceul teoretic ”Adam Muller Guttenbrunn” arată astfel: un număr de 40 de copii s-au prezentat la Unitatea de Primire a Urgențelor, toți au fost investigați și evaluați, în final stabilindu-se că în cazul a 14 se impune internarea. Restul au putut să se întoarcă acasă, rămânând însă sub supraveghere medicală.

Asta după ce la școală au ajuns două echipaje de cercetare CBRN ale ISU Arad și ISU Bihor. ”Probele aeriene nu au arătat nimic pe aparate. Au fost prelevate și probe de pe bănci și diferite obiecte, care trebuie verificate în laborator”, a explicat George Pleșca, purtătorul de cuvânt al ISU Arad.

Ce substanțe chimice s-au folosit în timpul dezinsecției și deratizării

Surse judiciare au declarat pentru Evz.ro că pentru dezinsecția și deratizarea de la Liceul Teorretic ”Adam Muller Guttenbrunn” din Arad s-au folosit ”2 litri de Deadynă, 2 litri de Preventol și 5 kg de Ratex”.

”Deadyna este un produs sub forma de microemulsie apoasă, care contine doi piretroizi sintetici extrem de eficienti impotriva insectelor târâtoare și zburătoare: Cypermetrina și Tetrametrina”, arată eticheta produsului. Se folosește, diluând, de obicei 50 – 100 ml într-un litru de apă.

Preventol CD 601 este un dezinfectant cu spectru larg, care ”dezinfectează și curăță dintr-o singura etapă, ideal pentru dezinfecția suprafetelor din spitale, grădinițe, mijloace de transport în comun”. In gredientele active sunt: clorocresol, o-fenilfenol și glutardialdehidă. În prospectul acestuia se notează: ”Trebuie evitat contactul cu pielea și inhalarea vaporilor. (…) Dacă produsul intră în contact cu pielea, zona afectată trebuie spălată imediat cu cantități mari de săpun și apă (…). Daca iritația persistă, trebuie să consultați un medic. Îmbrăcămintea contaminată trebuie schimbata imediat”.

Ratex Pastă este o momeală proaspătă pentru șoareci și șobolani, gata pentru utilizare. Conține, ca substanțe active bromadiolone 0,005% și Bitrex.

Intervenție pe repede înainte: 30 de secunde într-o clasă

Primele victime au ajuns la spital luni, după ora 17,00. Potrivit părinților acestor elevi, băncile și parchetul claselor „erau lipicioase și aveau un miros suspect”. Copiii au acuzat erupții cutanate, stări de rău și de vomă, dureri de cap.

E interesantă declarația directorului unității școlare.

Mario Stoica, directorul Liceului ”Adam Mulller Guttenbrunn”, a povestit pentru Evz.ro o situație incredibilă. ”Firma DD CHIM SRL din Deva a realizat, vineri, în ultima zi de vacanță școlară, o acțiune de dezinsecție. Întreaga acțiune a durat 15 minute, între orele 9,00 – 9,15, timp în care ușile sălilor de clasă au fost deschise. În clădirea în care s-a intervenit, compusă din parter și două etaje, sunt 30 de încăperi, din care majoritatea clase”.

E de-a dreptul halucinantă viteza cu care s-a intervenit. Practic, în fiecare sală de clasă, în contextul în care s-au folosit două substanțe lichide care s-au pulverizat și s-a mai pus și otravă de șoareci, angajații firmei de dezinsecție și deratizare nu au petrecut mai mult de 30 de secunde.

Veres Csaba, patronul DD CHIM Deva, firma care a efectuat lucrări de dezinsecţie şi deratizare la Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn“, acolo unde peste 30 de copii au ajuns la spital, susţine că este şocat de cele întâmplate. „Școala a fost cea care a comandat lucrarea. Substanțele, dar și dozele cu care am efectuat lucrările sunt trecute în procesele-verbale. Niciodată nu mi s-a mai întâmplat așa ceva. Nici nu credem că din cauza efectuării lucrărilor pe care le-am efectuat noi s-a întâmplat așa ceva“, a declarat Veres Csaba, patronul DD CHIM, penru Glsa.ro.

Fals în înscrisuri oficiale. DD CHIM a semnat procesele verbale cu o lună înainte

Polițiștii arădeni au deschis în cauză un dosar penal după ce au constatat că din procesele verbale de efectuare a lucrărilor rezultă că acestea ar fi fost făcute în decursul lunii decembrie 2019, când, în fapt, ele au fost efectuate în data de 10 ianuarie.

“În urma cercetărilor efectuate și a mijloacelor de probă administrate din acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, prev. și ped. de art. 196 din Codul Penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. și ped. de art. 322 din Codul Penal, uz de fals, prev. și ped. de art. 323 din Codul Penal și trafic de produse sau substanțe toxice, prev. și ped. de art. 359 din Codul Penal. La fața locului s-a deplasat și echipa de cercetare din cadrul Serviciului Criminalistic Arad, care a prelevat probe care urmează a fi analizate toxicologic. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad”, au informat reprezentanții IPJ Arad.

La Arad ajunge azi și Corpul de control al ministrului Sănătății. ”Nu este normal ca după evenimentele tragice de la Timișoara o astfel de situație să se repete la numai două luni. Am dispus atunci să fie verificate toate firmele care efectuează operațiuni de deratizare, dezinfecție și desinsecție, dar se pare că la Arad, nimeni nu și-a făcut treaba”, a declarat, luni seara, Victor Costache, ministrul Sănătății.

