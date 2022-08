Exclusiv. Scandalos! Sorin Grindeanu: Autostrada Comarnic-Brașov, blocată pentru 5 ani. Acuzații dure pentru Drulă. Video

Declarații Sorin Grindeanu:

Biblia primită de la Mitropolitul Moldovei

„Am considerat necesar să merg să impulsionez și să marchez acest moment, pentru Autostrada A7, care se face din fonduri PNRR. Unul dintre colegii de la PSD, înainte de a începe procedura birocratică, a venit și mi-a adus Biblia. Venind acest dar din partea Mitropolitului Moldovei l-am rugat pe colegul meu să-i transmită mitropolitului recunoștința mea. Am văzut că e Biblie. Am văzut că e numele meu pe ea înainte de a intra la declarațiile de piesă. Eu nu fug de a-mi arăta religia, am privit ca pe un semn de preocupare a Mitropolitului Moldovei pentru infrastructura din această provincie”.

Despre infrastructură

„Îmi place să conduc, sunt un utilizator al infrastructurii. Jumătate din timp a fost PSD la guvernare, jumătate ceilalți. Noi nu am reușit să cheltuim fondurile europene. Acum se aplică regula N+3. Este prima dată când vom cheltui mai repede. România va rămâne cu bani necheltuiți, dar pe infrastructură mare, undeva în luna mai a anului viitor, vom termina banii. Și asta pentru că am semnat foarte multe contracte, și pe rutier, și pe feroviar”.

„Ne aflăm la intersecția a trei surse de bani, exercițiul bugetar trecut, exercițiul bugetar viitor și PNRR. Și acești bani ne obligă să facem infrastructură. Am semnat contracte de 5 miliarde de eruo, maximul într-un an până acum a fost de 1,7 miliarde. Proiectul meu e să ajung la peste 8 miliarde până la sfârșitul anului. Nu poți construi dacă nu ai parteneri, companii care să contruiască infrastructură.

În România nu s-au cumpărat garnituri de tren noi de 25 de ani”.

„Voi aplica ordonanța 109 pentru toate companiile de stat. Vor fi selelctați directorii generali pe criterii de performanță”.

Cum stăm cu autostrăzile

„Anul acesta s-au inaugurat 140 de kilometri din drumul expres Craiova-Pitești. Se va inaugura, pe Sibiu-Pitești, bucata de până la Boița. E bucata de până la intrarea în defileu. Se lucrează la lotul 5, bucata Curtea de Argeș-Pitești. Am semnat pentru loturile 2, 3 și 4, cele mai grele, cele prin defileu. E peste un miliard de euro, cel mai mare contract semnat vreodată de CNAIR. Titular de contract e o companie italiană, dar sunt și români acolo”.

„Ar fi trebuit să termine în mai 2023, vor termina anul acesta în decembrie, tronsonul Sibiu-Boița”.

„Ne ducem undeva în 5 ani de acum încolo, să se circule de la un capăt la altul, între Sibiu și Pitești”.

„La finalul anului vom inaugura podul de la Brăila. O investiție mare, de aproape o jumătate de miliard de euro, va fi dată în circulație”.

„În următorul an va trebui să circulăm pe A0, centura Bucureștiului, pe latura sudică. Anul viitor ar trebui să mergem pe autostradă de la Pitești la Constanța. Vor fi inaugurate, zic eu, în primăvara anului viitor. Sunt trei loturi de circa 20 km fiecare”.

„Ar trebui să se termine mai repede și lotul 1 și lotul 3 de la Craiova la Pitești. Apoi drumul expres Galați-Brăila. E cea mai mare aglomerație urbană după București”.

„Nu se ajunge cu toate lucrările la 100 de kilometri noi de autostradă. Nu prea apuci să vezi din funcție ce ai făcut. Singurul ministru al Transporturilor care a avut un mandat plin a fost Miron Mitrea, care a făcut Autostrada Soarelui.”

„Dau penalități pentru cei care nu se înscriu în termene și dăm certificate negative, ca să nu mai poată participa la licitațiile viitoare aceste companii care nu se țin de contracte, ca să facem curățenie.”

„Autostrada Comarnic-Brașov, blocată de un contract semnat de predecesorul meu”

„Avem o lege foarte neclară pe parteneriatul public-privat. Autostrada Comarnic-Brașov a fost prima pentru care am cerut documentația, să văd în ce stadiu e. Proiectarea e gata, era semnat un contract cu o companie pentru studiul de fezabilitate și proiect, contract pe 4-5 ani. Suntem în același stadiu. Costul acestei autostrăzi ar ajunge la 8 miliarde de euro, nu e posibil pentru o sută și ceva de kilometri. Pentru că multe autorități locale preferă soluția de tunel, pentru că sunt stațiuni turistice și toți vor tunel, să nu fie afectat peisajul. Eu nu pot să accept această soluție, finanțarea este foarte greu de găsit. Am cerut să vorbească cu autoritățile locale, ca să ducem suma asta în jos”.

„Acest contract a fost semnat de predecesorul meu. Până când nu se termină studiul de fezabilitate și proiectul, CNAIR nu poate face nimic, pentru că a dat o semnătură pe acel contract. Sunt dezamăgit că s-a acceptat această durată. La finalul acestei perioade, după 5 ani, se scoate la licitație”.

„Prin 2030 ar putea sp fie terminată această autostradă”.

„Încerc să găsesc înțelegere la cei cu care CNAIR a semnat contractul, să reducem termenele. Pe domnul Drulă nu-l bag în seamă. El e competent doar pe Facebook”.

„Nu putem face alt contract, pentru că este finanțare europeană, ar fi o dublare”.