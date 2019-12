În exclusivitate, Evenimentul Zilei a intrat în posesia declarației dată de Vanessa Youness la momentul arestării sale. Femeia, în vârstă de 30 de ani, își spune medic, și nu recunoaște nicio acuzație adusă de procurorii DIICOT.

Audiată, iubita lui Oltean, a susținut că totul era de fapt un studiu medical pentru a identifica soluții de decalcifiere a glandei pineale. În plus, Vanessa Youness spune că este vina ”șamanului” englez Thomas Lishaman, care a adus substanțe care conțin droguri de mare risc, pe care le-a combinat cu ceaiul de Ayahuasca, în traducere ”vița de vie a sufletului”. ”Acuzațiile aduse sunt nereale. Cu mult timp în urmă am fost diagnosticată cu scleroză în plăci, boală care în prezent nu are tratament. Am luat hotărârea de a nu urma niciun tratament potrivit medicinei comerciale, ci de a studia și aprofunda medicina alternativă. Așa am luat la cunoștință că orice boală are ca și cauză declanșatoare emoția. Aceasta se numește medicină psihosomatică, Am primit de asemenea informația că glanda pineală este calcificată și singura posibilitate de accesare a acesteia este decalcifierea ei … Una dintre metodele de cercetare folosește substanța ce se cheamă ayahuasca, în traducere vița de vie a sufletului”, a precizat Vanessa Youness.

Iubita chestorului Oltean a mai susținut că a cerut părerea avocaților de la ”Stoica și asociații”, pentru a vedea dacă substanțele care activează glanda pineală pot să fie folosite pe teritoriul României. Răspunsul avocaților, mai spune Vanessa Youness a fost că opt dintre substanțele analizate pot fi folosite fără a intra sub incindența traficului de droguri.

”În ceea ce privește faptul că la percheziție s-au găsit substanțe, respectiv frunze uscate și lichid de culoare maro care supuse expertizei au denotat că conțin DMT, menționez următoarele: eu sunt medic, mă ocup exclusiv de latura medicală a tratamentului, cel care prepara substanțele este Lishman Thomas așa cum rezultă din pozele pe care anchetatorii le-au făcut la clinică, toate substanțele, inclusiv aragazul au fost găsite în camera 10, pe care o ocupa Thomas Lishman, acesta ocupându-se de prepararea decoctului. Eu am avut încredere în el că va folosi întotdeauna substanțele menționate în opinia juridică a fi legale în România și pusă la dispoziția sa. Dumnealui era cel care cunoștea rețeta, aducea ingredientele și cunoștea modul de preparare. El se ocupa exclusiv de acest aspect”, a mai declarat Vanessa Youness.

Patroana clinicii Youness, percheziționată de DIICOT Brașov susține că l-a cunoscut pe ”șamanul” Lishman acum patru ani când ”căutam tratament pentru propria vindecare”, în timp ce pe chestorul Oltean susține că l-a cunoscut ”acum doi ani, când era pacient la o clinică în București. I-am povestit acestuia despre vindecarea pe care o fac eu. El s-a vindecat făcând o terapie în Peru pentru mai multe afecțiuni. Tratamentul pe care l-a urmat Oltean Gelu este același pe care l-au urmat și alți pacienți consumând decoctul preparat de Thomas Lishman”.

Vanessa Youness a descris și ce anume se întâmplă în camera de terapie unde se afla și generalul SPP Gabriel Crețu, șeful pazei președintelui Iohannis. ”Pacienții sunt plasați toți într-o cameră de tratament comună, ei iau loc pe scaune ori pe saltele pentru a avea poziția în șezut, o poziție de meditație, respectiv o poziție ușoară care să permită ca, atunci când toxina este eliminată prin vomă, acelor persoane să le fie mai ușor să elimine toxina. Fiecare deține un recipient în care vomează după ce ingerează acel decoct. În ceea ce privește cantitatea de decoct ce trebuie ingerată de fiecare pacient, aceasta este stabilită de Lishman, după o prealabilă analiză a anamnezei pacienților stabilită anterior pe baza unei fișe pe care ei o completează, însoțită de documente medicale … În chiar proiectul pe care l-am făcut se menționează că unui pacient nu îi poate fi oferită o cantitate mai mare de 30 de ml de decoct … Cu privire la modalitatea de eliminare a toxinei în funcție de fiecare organism, toxina se elimină prin vomă, urină, transpirație, scaun ori plâns. Cam 15 la sută dintre persoane vomează. Efectele decoctului se simt într-o perioadă cuprinsă între 15 și 40 de minute, în funcție de organism. Lishman Thomas nu este medic, el este consultant în prepararea decoctului”, a mai declarat Vanessa Youness.

În total în România, până la intervenția procurorilor DIICOT, la Youness Clinic au fost organizate 24 de ședințe cu Ayahuasca.

