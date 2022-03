EXCLUSIV. S-a aflat adevărul despre Vladimir Putin! Legătura secretă cu Occidentul. Nimeni nu s-ar fi așteptat (VIDEO)

Europarlamentarul Chris Terheș, invitatul jurnalistului Robert Turcescu în podcastul de luni, a văzut de la firul ierbii cum se decide politica UE în cele mai arzătoare probleme ale momentului. Referitor la cazul Vladimir Putin, liderul rus care a invadat Ucraina într-o acțiune armată cum nu s-a mai văzut de la al Doilea Război Mondial, politicianul membru al PNȚCD opinează că această turnură violentă a lucrurilor are o legătură cauzală directă cu poziția Occidentului.

„Va fi foarte greu pentru America să asigure atâta gaz cât să închizi Nord Stream 1″

Chestionat de moderator cum vede discursurile recente atât ale UE cât și ale lui Joe Biden de îndemn la „decuplare de gazul rusesc” pentru a-l înlocui cu gazul american lichefiat, politicianul a observat:

„E important de înțeles, Rusia a profitat de tot ce s-a întâmplat la nivelul Uniunii Europene în ultimii 15 ani. Un exemplu, Austria și Germania și-au închis tot ce era pe nuclear. Avem Nord Stream 1 și se lucrează la Nord Stream 2. Va fi foarte greu pentru America să asigure atâta gaz lichefiat cât să închizi Nord Stream 1. De-aia există discuții cu Qatar. Dar și gazul ăla se termină la un moment dat. Soluția e tot să treci pe nuclear sau ceva care-ți oferă sustenabilitate”.

Terheș: Putin e efectul politicilor publice luate de vestul Europei

În ipoteza avansată de Robert Turcescu că dacă Putin ar dispărea, se vor reface punțile comerciale între UE și Rusia, Cristian Terheș nu dă credit acestui scenariu.

„Putin a ajuns unde e acum ca urmare a politicilor publice luate de vestul Europei. Pe banii lor s-au întâmplat toate astea. Doi, Putin și Rusia trăiesc într-o altă realitate și s4 raportează la lume altfel decât ne raportăm noi. În istoria Rusiei și a Imperiului țarist n-a explicat democrație cum o înțelegem noi azi. E ca și cum ai încerca să implementezi democrația în statele musulmane.

Aici ar trebui o abordare, e o opinie personală, unde să înțelegi cât poți accepta din Rusia. De ani de zile s-au închis ochii la foarte multe lucruri pe care Rusia le-a făcut din cauza gazului. După aia Putin și-a luat-o în cap”, a explicat invitatul. Acesta consideră că nici America nu mai are credibilitate în momentul de față, ceea ce a facilitat ascensiunea liderului de la Kremlin.

Am făcut cerere să fiu eliberat de orice atribuţie de preot

Preot ca profesie, Chris Terheș a adăugat că în timpul mandatului său în Parlamentul European nu mai e activ în acest domeniu, nedorind să implice Biserica prin pozițiile sale publice.

„Pe perioada în care sunt în politică, am făcut cerere să fiu eliberat de orice atribuţie. Nu am biserica mea, nu am obligaţiile pe care le are orice preot. Eu sunt în continuare preot, slujesc, dar nu mă expun cu chestia asta, nu merg îmbrăcat în preot. Nu vreau să implic biserica. În funcţia asta publică în care eşti, cât timp eşti, poate ai anumite poziţii publice care nu sunt agreate de toată lumea. În biserică trebuie să fie loc pentru toţi, indiferent de ce opinie politică au. Şi atunci am zis să le ţin pe cele două separate. Am făcut chestiunea asta de acord cu episcopul”, a explicat europarlamentarul român.

