Exclusiv. Războiul se afganistează! „Au sacrificat Ucraina, Zelenski știe, dar ucrainenii nu” Video

Pornind de la premisa că „orice război poate oricând să deraieze”, jurnalistul, istoricul și analistul politic Ion Cristoiu a creionat cea mai recentă analiză a conflictului de la granițele estice ale României.

Cristoiu: Vor folosi arma nucleară, dar nimeni nu e conștient de asta

Cea mai mare îngrijorare în momentul de față este faptul că, chiar dacă Vladimir Putin poate folosi retorica nucleară doar pentru a-și intimida adversarul și a ține la respect forțele NATO, în orice război există un factor incontrolabil.

„E un uriaș război informațional. Elon Musk a avut dreptate. Dacă nu se încheie într-un fel sau altul, războiul poate derapa oricând. Rușii nu au folosit până acum toate armele moderne. Războiul se păstrează deschis, se afganistează. Oricând poate scăpa de sub control (…) Vor folosi arma nucleară, nu-i nicio problemă, dar nimeni nu e conștient de asta (…) Se păstrează deschis războiul, cât să se afganizeze zone și să îi ții pe ruși acolo din punct de vedere economic. Orice război, mai ales aici, în inima Europei poate oricând să deraieze. Poate să scape de sub control”, a subliniat invitatul lui Robert Turcescu.

Ce vrea, de fapt, băiatul în tricou?

Moderatorul podcastului a replicat că din punctul lui de vedere, lucrurile sunt complicate de poziția inflexibilă a președintelui Zelenski, care se arată dispus, cel puțin la nivel declarativ, să înceapă discuții de negociere a păcii, însă nu cu Putin.

„Eroul în tricou de la Kiev a ajuns de se bate cu Elon Musk. Cu ce a greșit Musk? A spus doar un lucru, trebuie să faceți dracului cumva să ajungeți la pace. Nu mai merge, ajungem să vorbim de bomba nucleară de parcă am vorbi de mașina de pâine. Am ajuns să vorbim pe câți kilometri ar fi (…) De ce s-a declanșat furi asta? Elon Musk a băgat până acum 80 de milioane de dolari în fundul Ucrainei. Până la postarea de pe Twitter, Musk era erou pentru ucraineni, dormeau cu poza lui sub pernă”, a comentat Robert Turcescu.

Scopul Occidentului este epuizarea economică a Rusiei

Ion Cristoiu estimează că odată cu anexarea de către Putin a celor 4 regiuni, Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, Occidentul a mizat pe necesitatea Rusiei de a investi în zonele respective pentru a crește acceptarea de către locuitorilor a noii administrații ruse.

„Calculul este în felul următor, rușii sunt obligați acum să investească și în zona aia (n.r. – regiunile anexate). Scopul Occidentului este epuizarea economică a Rusiei. Sigur că au sacrificat Ucraina. Zelenski stie, dar ucrainenii nu. Din când în când mai cucerești un sat ca să poți să îi păstrezi. Se păstrează deschis războiul ca să îi afganisteze”, a argumentat Cristoiu.

