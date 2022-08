Exclusiv. Războiul din Ucraina putea fi prevenit! Profeția împlinită a unui analist american și protestele din Pungești. Video

Robert Turcescu, împreună cu invitații săi, au făcut o radiografie a situației actuale, a manipulării – deseori mizerabile – și a informaţiilor livrate publicului despre starea lumii în care trăim. Generalul Alexandru Grumaz, sociologul Mirel Palada şi jurnalistul Robert Turcescu au discutat, în cadrul podcastului EVZ-Play, despre Dosarul Revoluției și interesul real al invaziei ruse în Ucraina: resursele naturale.

Pe 22 octombrie 2014, analistul George Friedman a venit în România și a vorbit în cadrul emisiunii „După 20 de ani”, difuzată la Protv. Analistul a discutat despre faptul că gazele de șist sunt „arma cu care puteți preveni războiul”, a spus Robert Turcescu.

„Ne aflam în 2014, la un an de la protestele de la Pungești, iar George Friedman, analistul american, a spus: gazele de șist sunt arma cu care puteți preveni războiul, spunea el acum opt ani, atenție, acum opt ani! Și vine și spune despre toată situația din Ucraina, cu Rusia, cu închisul gazului de către Rusia”, a relatat Turcescu citând-ul mai apoi pe Friedman: «Nu știm ce se va întâmpla. Sperăm la ce e mai bine, dar în această parte a lumii, de obicei nu se întâmplă ce e mai bine. Prăbușirea URSS în anii 1990 a fost un eveniment inevitabil. Uniunea Sovietică va renaște, într-un fel sau altul. Am văzut, de asemenea, că Uniunea Europeană nu poate funcționa. Fragmentarea UE a avut un efect profund asupra NATO. Diferențele dintre poziția Germaniei și cea a statelor din sudul Europei, de exemplu, s-au manifestat și în cadrul NATO. Vechea structură de alianțe din perioada Războiului Rece nu mai funcționează» , apropo de ce se întâmplă acum cu Polonia și cu Germania. George Friedman, băiat deștept, spunea acum opt ani că interesul Rusiei e în Ucraina, că rușii nu pot renunța la Ucraina, iar SUA e principalul jucător”, a mai adăugat Turcescu.

Gazele de șist, arma României

Friedman dezvăluise cu opt ani în urmă că „gazele de șist sunt o armă care poate fi folosită pentru a evita războiul. Rusia controlează Europa prin intermediul gazelor. Este nevoie de resurse alternative, iar România este cea mai bogată țară în acest tip de resurse. De aceea, americanii sunt atât de interesați de resursele sale. Dar nu uitați că în Statele Unite am avut o revoluție energetică și am reușit să începem să exportăm energie în Europa.

Am luptat în Războiul Rece pentru ca Germania să nu ajungă sub controlul Rusiei. Acum, acest pericol nu mai există, dar țări precum România sunt vulnerabile. SUA, care este invulnerabilă în fața rușilor, are un interes strategic în dezvoltarea României”, a explicat Analistul.

„România trebuie să decidă dacă permite sau nu exploatarea gazelor de șist. Ar fi minunat dacă nu am avea nevoie de ele, dar având în vedere poziția strategică a României, exploatarea gazelor de șist este o chestiune de strategie națională. Gazele de șist limitează influența Rusiei. Pe cât de mult afectează mediul înconjurător, pe atât de mult oferă o soluție geopolitică. În situația actuală a României, ar fi iresponsabil să nu se ia în considerare exploatarea gazelor de șist”, a subliniat Friedman.