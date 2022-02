EXCLUSIV Război cu China nu se face! Merge România contra curentului în noua ordine mondială? (VIDEO)

Invitat de co-moderatorul Dan Andronic să explice de ce România are nevoie de o strategie mai hotărâtă în contextul actual, când se rescriu vectorii de putere mondiali, Adrian Severin a observat că dacă privim la istorie, țara noastră a știut întotdeauna să jongleze cu marile puteri. România a avut o atitudine destul de inteligentă în trecut, consideră invitatul în studioul EVZ.

Severin: Noi am căutat trei poli și al treilea pol a fost China

„I-am sprijinit pe americani să se înțeleagă cu chinezii. Noi ne-am descurcat bine când am avut oameni politici valoroși. Ne-am descurcat bine în această lume multipolară. Ordinea unipolară nu ne avantajează. Ordinea bipolară e dificil de suportat. În istoria mai recentă, noi am căutat trei poli și al treilea pol a fost China.

A fost o politică foarte abilă, am echilibrat între chinezi și sovietici etc. A menține un echilibru cu puterea care e rangul 1, nu cum a fost în timpul Războiului Rece, China este un must. E o obligație care rezultă din calcul matematic”, a declarat fostul demnitar.

România are un discurs ostil Chinei, ceea ce contravine noii ordini mondiale

Însă în opinia expertului, România în momentul de față are „un discurs sinofob (n.r. – ostil Chinei)”, situație care nu ne este favorabilă actualului context geopolitic. „Sunt de acord că uneori trebuie să spui da, dar regula de bază e să spui Nu. În mod legitim îți aperi interesele tale”, a completat Adrian Severin refereritor la una dintre regulile de bază ale diplomației mondiale.