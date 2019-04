„PSD, ALDE și UDRM, dacă sunt cu adevărat patrioți, ar trebui să-l trimită acasă!” Despre moțiunea contra ministrului Transporturilor Răzvan Cuc, cu Rareș Bogdan, la Telefonul de la ora 9:00

Astăzi la rubrica Telefonul de la ora 9:00, Rareș Bogdan a răspuns întrebărilor reporterului Evenimentului zilei. Capul de listă al PNL la alegerile europarlamentare a trecut în revistă nereușitele ministrului Transporturilor Răzvan Cuc și a făcut un pronostic privind scorurile fiecărui partid important la alegerile europarlamentare.





EvZ: Recent, moțiunile de cenzură îndreptate împotriva miniștrilor Tudorel Toader și Eugen Teodorovici au fost respinse de Camera Deputaților fără nicio șansă de a fi votate. Există o utilitate practică a moțiunii îndreptate împotriva ministrului Transporturilor Răzvan Cuc sau totul are doar o valoare simbolică?

Rareș Bogdan: Nu, dacă cei din PSD și ALDE, alături de aliații lor din UDMR, ar arăta că le pasă cu adevărat de această țară, ar vota pentru demiterea acestui impostor. Pentru că individul a fost la conducerea ministerului Transporturilor și nu a reușit să facă absolut nimic, ci mai mult să încurce. De data asta, este din nou acolo iar situația infrastructurii românești și a atragerii de fonduri europene, exact pentru infrastructură mare, este un dezastru. Este inadmisibil să nu reușești să aduci bani pentru a rezolva problema centurii ocolitoare a Bucureștiului, rămânând ultima capitală a Uniunii Europene care nu are centură ocolitoare. Dacă ne ducem în extra Uniune, vom ajunge la Tirana și vom vedea o centură ocolitoare absolut superbă. Ne vom duce la Belgrad și vom vedea același lucru. Deci, în Uniunea Europeană sunt orașe precum Roma, Viena sau Atena care deja au dublată centura ocolitoare, adică au două centuri ocolitoare. Prima datorită construcției, a măririi orașelor, au ajuns să fie în interior inele de circulație interioară ca la Munchen și centura ocolitoare să fie cu mult în afară. Iar România prin București reușește să arate cât de incapabilă este de a aduce bani europeni. Domnul Cuc este o rușine pentru Guvernul României, este o rușine pentru Ministerul Transporturilor. Sunt absolut convins că ați fost vara pe centura ocolitoare a Bucureștiului, sunt absolut convins că ați fost iarna pe București-Poiana Brașov sau București-Sinaia. Ei bine, ese inadmisibil să circuli pe un drum de 200 de kilometri în șase, șapte, opt ore. De asemenea, domnul Cuc mai trebuie să răspundă unor întrebări legate de modul în care ministerul pe care domnia sa îl conduce nu reusește să rezolve nici problemele fluviale. Dacă mergeți la Orșova să vedeți în ce stadiu este portul într-un oraș miraculos, parcă este Caen-ul României, dar este pur și simplu abandonat, vă dați seama și că din punct de vedere fluvial România este abandonată. Când vă veți duce în zona aviatică, veți vedea că avem patru tipuri de avioane și că am renunțat la rutele de Viena și la rutele de Roma și Milano. Acolo avem două miloane de români, plus firme italienești care activează în România iar TAROM renunță la rute de Milano, Napoli, Bologna, iar la Roma mai păstrează doar câte un zbor pe zi, pentru a face loc Blue Air-ului. Nu este domeniu în care să nu funcționeze ceva în transporturile din România. Nici măcar nu a fost în stare să gândească două centuri ocolitoare la Bușteni și la Comarnic pentru a fluidiza puțin traficul spre Brașov, deci spre intrarea în Transilvania, în cazul în care nu sunt în stare să facă o autostradă efectiv. Deci, domnul Cuc trebuie să plece iar dacă cei din PSD, ALDE și UDRM dacă sunt cu adevărat patrioți, dacă le pasă de țara aceasta, ar trebui să îl trimită acasă.

EvZ: Moțiunea împotriva lui Răzvan Cuc a fost inițiată de PNL și susținută de PMP. Cea împotriva lui Tudorel Toader tot de PNL a fost inițiată și s-au alăturat demersului cei din USR. Se poate vorbi de faptul că Opoziția este divizată în context electoral?

