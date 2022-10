Exclusiv. Povestea vânătorului de securiști! Motivul neștiut din spatele setei de răzbunare

„Eu am avut un accident biografic pe care nu l-aș dori nimănui. Am fost anchetat de Securitate, de Direcția a 6-a de cercetări penale, pentru că am făcut parte dintr-un grup care a pus manifeste în Februarie 1987, am fost prinși abia în primăvara anului 1988.

Am fost anchetați în stare de libertate, pentru că se auzise de noi la Europa Liberă, ăsta a fost norocul. Însă viața mea până în 1989 a fost un iad. Tatăl meu care era locotenent-colonel, trecut la pensie din cauza mea, a făcut un preinfarct, iar apoi în martie 1990, un infarct i-a fost fatal.”, își amintește cu durere istoricul.

De la Arheologie la Istoria Securității

„Când l-am îngropat pe tata, mi-am spus, cum pot să mă răzbun pe oamenii ăștia. Și mi-am răspuns tot eu, scriindu-le istoria. Eu făcusem specializare în Arheologie, dădusem licența în Istoria medie, mi-am schimbat cu totul azimutul și m-am înscris la doctorat cu Istoria Securității. Și din 1990 încoace mă ocup doar de ei.”, a mai spus istoricul Marius Oprea.

Securiștii au confundat patria cu regimul?

„Din mine au făcut un anticomunist convins și un monarhist convins, pentru că am văzut cât sunt de republicani. Asta cu patriotismul, vreau să fie foarte clar un lucru pentru toată lumea – securitatea nu a avut nimic patriotic în ea. În toate arhivele Securității, eu n-am găsit cuvântul patrie. Peste tot apare regim. Securiștii confundă foarte convenabil pentru ei patria cu regimul comunist. Armata se ocupă cu apărarea patriei. Securitatea se ocupa de apărarea regimului de dușmanii de dinăuntru și din afară.”, a adăugat istoricul în podcastul România lui Cristache.