Copila a fost abuzată sexual. A fost violată. I s-a pus cuţitul la gât. A fost ameninţată cu moartea. A fost batjocorită de autorităţile din Călăraşi. În ciuda evidenţelor, în ciuda constatării unor medici întregi la cap, dosarul de pedofilie a fost îngropat.

De patru ani încoace, de când a aflat despre grozăvia pe care a suferit-o nepoata sa, doamna Argentina D, dintr-o comună aflată la 100 de kilometri de Călăraşi, nu mai are nici linişte, nici odihnă să caute dreptatea. Dosarul, pornit iniţial, a fost îngropat undeva, în unul din sertarele poliţiei din judeţul Călăraşi.

O fetiţă speriată care se teme de lumea întreagă

Fetiţa abuzată în urmă cu 4 ani, are acum 11 ani. Am văzut-o zilele trecute. Era împreună cu bunica paternă, doamna Argentina. Un copil plăpând, care abia călca pe lângă ziduri, vrând parcă să se strecoare neobservată. Tresărea la orice zgomot sau mişcare din preajma ei, ca la un real pericol care o pândeşte. Este evident că fata are nevoie de consiliere psihologică de specialitate. Bunica ei confirmă, de altfel, că fata nu doarme noaptea, sau când adoarme se trezeşte din somn ţipând. Despre chinurile la care a fost supusă, copila vorbeşte monosilabic. Ca despre întâmplări care s-au petrecut altcuiva. Asta pentru că vrea să le uite. Dar fără un ajutor de specialitate, nu va reuşi.

Bunica ei umblă disperată de patru ani, ca să fie redeschis dosarul îngropat de cei de la Călăraşi. Are şi argumente. Unele extrem de solide. Ba chiar hârtii oficiale, eliberate de medici de specialitate.

Dar mereu se loveşte de zidul nepăsării, al indolenţei, al lipsei de empatie a unor miliţieni cu lefuri grase, care îşi aşteaptă vremea pensiilor nesimţite, încercând să facă în aşa fel încât timpul la muncă să treacă lejer, fără să-şi creeze singuri bătăi de cap. Este mult mai simplu să îngropi un dosar şi să pleci la şpriţ, decât să faci audieri, să alergi pe teren, să pui informaţiile cap la cap, să tragi concluzii, să faci un fir al infracţiunii, astfel încât un ticălos, un pedofil, să fie pedepsit. Autorul este cunoscut. El chiar mai are antecedente de pedofilie. A şi fost o dată reţinut. Dar apoi i s-a dat drumul şi nici în acel caz nu s-a mai făcut nimic.

Târâtă în casa părăsită cu cuţitul la gât

Evident, micuţei abuzate nu-i vom da numele. O vom numi A.D. Pentru a nu putea fi identificată fetiţa, nu vom da nici numele întreg al bunicii şi nici numele localităţii în care trăieşte. Scopul nostru este acela de a determina ca acest dosar să fie redeschis, iar cei care l-au îngropat, să fie pedepsiţi exemplar. Pentru că la cât sunt de nesimţiţi, de insensibili la durerea unui copil, este exclus să-şi dea demisiile de onoare. De aceea trebuie demişi.

Iată povestea.