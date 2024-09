EVZ Special Exclusiv. Notele lui Ciolacu, o problemă de interes național. Dan Andronic: Sunt lucruri care nu definesc un om. Video







De la anunțarea candidaturii la alegerile prezidențiale, toți ochii sunt ațintiți asupra lui Marcel Ciolacu. Cel mai recent subiect despre premierul României la momentul actual face referire la nota sa obținută la „examenul maturității”.

„Bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani, când am terminat liceul. L-am luat cu media 7.03, iar dacă tot am căutat, am și diploma de licență de la facultate, unde am susținut examenul și am luat media 9”, declară șeful Guvernului într-un clip postat pe Tik Tok.

Bacul lui Ciolacu împarte țara în două

„Este o situație ușor fățarnică”, este comentariul lui Dan Andronic, jurnalist și istoric. Acesta, împreună cu Mirel Curea și Mirel Palada au participat miercuri, 4 septembrie, în cadrul podcastului „Hai LIVE”, moderat de Robert Turcescu, de pe canalul de YouTube „HAI România”. „Acuma ne uităm dacă a luat 7, 9 sau 14 la Bacalaureat. Astea sunt lucruri care, până la urmă, nu definesc un om. Și dacă ai luat 10 la acest examen, poți ajunge nimic. Poți să iei 7 la Bacalaureat și să ajungi premier, după cum se poate observa”, continuă Dan Andronic.

Jurnalistul Mirel Curea este de acord cu cele mai sus menționate. Însă, ține să sublinieze că există și excepții, anumite nuanțe de care trebuie să ținem seamă. „Sunt și meserii, bineînțeles, unde notele din perioada studiilor au relevanță. Dacă ești un elev de 5 - 6, mai greu ajungi apoi la Facultatea de Medicină și să devii un medic bun”, este de părere Mirel Curea. „În astfel de cazuri, căci mai sunt exemple, trebuie să fii tocilar să reușești ceva”.

Armand și școala americană

Iar un exemplu despre care s-ar putea spune că s-ar afla la polul apus ar fi Clotilde Armand, cea de care amintește Dan Andronic, încă edilul de la Sectorul 1 al Capitalei. „Ea a absolvit Massachusetts Institute of Tehnology din Statele Unite. Cum i-a ajutat asta pe locuitorii din Sectorul 1 în acești patru ani cât a stat la primărie? Căci a fost vorba doar de scandaluri peste scandaluri și de mizeria de pe străzi. Iar acum este urmărită pentru fapte penale”.

Tot Mirel Curea este cel care-l completează și de această dată și spune că, indiferent de profesie, că ajunge în politică sau nu, fiecare om are calități și defecte, puncte slabe și puncte forte. „Nu apăr niciun om politic, nu am făcut-o niciodată. Dar să fim foarte clari. Oamenilor politici li se cere astăzi să fie sensibili, să aibă două facultăți, să scrie și poezie și proză și alte bazaconii. Eu m-am săturat să stăm să-i căutăm defectele fiecăruia. Mai ales atunci când totul se face doar pentru a mai scrie niște titluri, a mai da cu bățul în gard”.

Un olimpic degeaba la Primărie

Și dacă tot a menționat-o anterior pe Clotilde Armand, jurnalistul Dan Andronic a vorbit și despre primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan. Faptul că acesta a fost pe timpul liceului olimpic la matematică a fost un subiect intens discutat în timpul campaniei anterioare alegerilor locale din 9 iunie. „De patru ani de zile, un olimpic la matematică șine sute de mii de bucureșteni fără apă caldă și căldură. Ce importanță are ce rezultate a obținut Nicușor Dan la învățătură dacă în administrație nu se descurcă?”.

În acest sens, cei patru participanți la discuție sunt de părere că nota obținută de Marcel Ciolacu la examenul de Bacalaureat nu ar fi tocmai un subiect relevant în contextul campaniei electorale. Aceștia spun că pe jurnaliști și pe toți românii ar trebui să-i intereseze mai mult ce programe are fiecare candidat în parte. Ar trebui să-i ia la întrebări despre ceea ce vor să facă dacă vor ajunge să conducă România, mai mult decât cum s-au descurcat la final de clasa a XII-a.

Dar Mirel Palada vine cu o terie conform căreia ar exista o rețetă, una destul de bine definită. „Este vorba despre PSD ce joacă rolul de principalul partid și de restul care fac parte din tabăra anti-PSD ce vânează acum să demonizeze partidul. Să ne amintim că și Adrian Năstase a trecut prin asta cu acel episod cu anticorupția. Iar exemplele pot continua, cu siguranță. Ceea ce este cert este că fiecărui candidat PSD i s-a atribuit un astfel de scenariu”.