Exclusiv. Daniel Funeriu explică importanța industriei meditațiilor. „Să încetăm demonizarea meditațiilor!”. Video

În data de 3 septembrie a avut loc o nouă ediție a podcastului „Esențial” difuzată pe canalul de YouTube „Hai România!”. Invitatul special a fost Daniel Funeriu, fost ministru al Educației în perioada 2009-2012. Împreună cu Sorin Andreiana, redactorul-șef al Revistei Capital, au abordat și dezbătut diverse subiecte legate de sistemul educațional din România.

Discuția s-a concentrat pe ceea ce reprezintă în general industria meditațiilor și cum este privită aceasta în spațiul public. În acest sens, Daniel Funeriu și-a expus părerea în cadrul podcastului, oferind detalii cuprinzătoare.

Industria meditațiilor

„Ce este rău cu industria meditațiilor? Să o luăm sistematic și să demolăm acest mit al toxicității meditațiilor. Să fim puțin raționali. Eu am trăit și am activat mulți ani în Franța, Germania, SUA, Anglia și Japonia. Piața meditațiilor din aceste țări este de peste 60 de miliarde de dolari. Am trăit o bună parte din studenția mea în Franța dând meditații. Meditațiile în toate aceste țări sunt un lucru comun. Pentru că, la clasă un profesor are de predat unui număr de 20-30 de elevi. Unii vor fi mai lenți, alții vor fi mai rapizi, unii au o metodă de învățare, alții au altă metodă. Inevitabil, un profesor, oricât ar fi el de bun, nu va reuși să transmită cunoașterea, astfel încât fiecare copil să o poată primi într-un mod care este optim.”

În continuare, Daniel Funeriu a explicat: „Ca să sintetizez, un profesor la clasă, din orice țară, nu va reuși să optimizeze transferul de cunoaștere către fiecare dintre elevii lui. Și atunci, foarte mulți copii recurg la o pregătire suplimentară. Altfel spus, la un transfer suplimentar de cunoaștere. Ai un profesor care transferă mai multă cunoaștere copilului, într-un sistem privat, pentru care primește bani. Deci, care este rezultatul meditațiilor? Un mai mare transfer de cunoaștere și un câștig financiar pentru o muncă prestată. Acel profesor prestează ceva, nu vine și îți ia banii.”

„Să încetăm demonizarea meditațiilor”

Daniel Funeriu a prezentat și o serie de argumente în favoarea meditațiilor, susținând totodată cele spuse anterior. „Eu vă propun să încetăm această demonizare a meditațiilor. Unu, există în întreaga lume. Doi, nu fac meditațiile nimic altceva decât să asigure un transfer suplimentar de cunoaștere. Deci un lucru bun, se transferă mai multă cunoaștere. Și vă mai spun câteva lucruri. Când vrei să-ți zugrăvești casa, ați auzit pe cineva că lucrează pe gratis? Eu nu am auzit. Și atunci, de ce un profesor a cărui meserie este cunoașterea, de ce ar face chestia aceasta gratis? Un zugrav zugrăvește gratis? Un reparator de biciclete îți repară bicicleta gratis?”

În plus, invitatul a adăugat: „Eu sunt un mare susținător al meditațiilor. Cred că ele sunt un lucru util. Există însă o parte întunecată a meditațiilor. Și aceea trebuie eliminată. Să nu greșim ținta. Să nu greșim care este obiectivul nostru. Vrem să eliminăm meditațiile, înseamnă că vrem să eliminăm transferul suplimentar de cunoaștere. Ori nu acesta trebuie să fie scopul. Partea întunecată este promiscuitatea asociată cu meditațiile.”

