Exclusiv. Mircea Popa: „După invazia Rusiei în Ucraina, Dughin a fost îndepărtat de Moscova, nu a mai contat”

Mircea Popa a povestit în timpul podcastului moderat de Robert Turcescu, contextul în care l-a cunoscut pe Cosmin Gușă, secretar general al PSD la acea vreme și cum au mers împreună în Rusia la invitația fundației Novocom.

„Întâmplarea face că atunci când Cosmin Gușă a devenit secretar general al PSD, în 2000-2001, a venit la mine, m-a sunat și m-a întrebat dacă vreau să fiu consilierul lui. Nu ne cunoșteam, ne-am întâlnit, am vorbit după ce m-a sunat și i-am spus: Sunt de acord cu o condiție, dacă vrei să iei puterea urmând modelul lui Stalin. M-a întrebat ce a făcut Stalin. Stalin predase puterea la Moscova în condiții aparent banale, toți oamenii deștepți de după revoluția din 1917 dădeau interviuri, participau la congrese, nimeni nu se ocupa de Kremlin. Singurul care se ocupa de guvern era Stalin, oamenii veneau din provincie cu probleme și singurul care vorbea cu ei era Stalin. Încetul cu încetul, Stalin a înțeles că va reuși să obțină voturile acestor oameni. Așa s-a instalat puterea lui Stalin, discret și ferm, e explicat Mircea Popa.

„Cosmin Gușă a făcut 61.000 de kilometri cu mașina de partid, cu echipa lui, a mers în județe, a inventariat problemele și a mers cu ele la guvern, a fost singurul care s-a ocupat de aceste probleme. După ce s-a întâmplat asta, Cosmin și cu mine am fost invitați la Moscova. Am primit un e-mail de la Fundația Novocom. Asta se întâmpla în 2001, iar la Moscova am avut parte de o mare surpriză, am mers la ambasadă, le-am spus rușilor că venim și ne-au invitat la prânz la Hotelul Metropol. Atunci i-am spus lui Cosmin: este ceva foarte interesant, la hotelul Metropol sunt invitați doar oameni din Occident cu care vor să aibă o înțelegere. Este istoric, hotelul Metropol. Prânzul a durat sase ore, a fost prezent și masonul Sasa Kondyakov. Ne-au dat o sticlă de vodcă și 3 pahare, pe paharul meu și al lui Kondyakov scria CIA. Fără CIA, Putin nu ar fi ajuns la putere în ’99. Americanii au fost nevoiți să susțină pe cineva care putea fi un garant și au existat două motive: venea din serviciile de informații și avea un trecut occidentalist” a relatat jurnalistul.

Întrebat cum l-a cunoscut pe Dughin, Mircea Popa a relatat ca asta s-a întâmplat prin prisma faptului ca devenise o persoană publică pe tema Rusiei după ce a creat agenția de presa „Rusia la Zi”și „Fundația România Rusia”. „Era un personaj cu o viziune specială pe care nu o exprima, era un actor perfect. Nu impresiona prin pachetul de idei, ci prin atitudinile sale, era un vrăjitor”, a povestit acesta despre Dughin.

„L-am cunoscut pe Dughin când a venit în România. După ce am făcut agenția „Rusia la zi” și „Fundația România Rusia”, am devenit o persoană publică pe tema Rusiei. Agenția de presă „Russia la zi” a avut succes, pentru că nu am folosit resursele sovietice, dar cu asta mi-am atras antipatia structurilor sovietice de la Moscova.(…)

„Dughin a venit de trei ori în România. Era un personaj cu o viziune specială pe care nu o exprima, era un actor perfect. Nu impresiona prin pachetul de idei, ci prin atitudinile sale, era un vrăjitor, nu un om rațional. Nu rețineai mare lucru din ceea ce spunea, dar era fascinant, era făcut pentru asta, și era și un produs sovietic. Faptul că se spune că l-ar fi influențat pe Putin este pur folclor, propagandă. După invazia Rusiei în Ucraina, Dughin a fost îndepărtat de Moscova, nu a mai contat. Nu cred că se opunea problemei ucrainene, dar modul în care s-a comportat era sovietic. Rușii sovietici au o altă atitudine în acțiunea lor, ei vor să cucerească Ucraina fără milă, agresiv. ” a povestit Mircea Popa.