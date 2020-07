Amândouă au petrecut un weekend frumos și fierbinte alături de noii lor iubiți. Libere la mare, să se distreze, să iubească, să se bucure de soare, de muzică, să se simtă răsfățate ca pe vremuri, când erau două copile pe nisipul fierbinte și făceau furori cu melodia lor. Au stat cu iubiții la același hotel, au împărțit aceeași piscină.

Andreea Bălan a fost însoțită de Tiberiu Argint, iar Andreea Antonescu de Dragoș Borcănea. Bărbații sunt vechi prieteni, așa cum sunt și cele două tinere femei cu același nume și, se pare, cu același destin în căsnicii.

Se știu destul de multe despre mariajul eșuat al Andreei Bălan cu actorul George Burcea. Andreea a explicat chiar ea, într-o filmare pe rețeaua de socializare, cum a reușit să depășească situația provocată de plecarea de acasă a soțului.

„Au trecut aproape 4 luni de când ne-am separat, eu sunt ok acum, ne-am obișnuit cu această situație. El vine o dată pe săptămână să le vadă pe fetițe… Ela, un copil la trei ani, nu prea înțelege, nu știe ce înseamnă un divorț sau o supărare, tati lucrează… De aceea este foarte important pentru mine să le ofer anumite activități, să le ajut să treacă mai ușor peste această perioadă de tranziție și, atunci când vine tati, să aibă timpul lor cu tati. Când vine tati, mă bucur și eu de timpul meu, cu mine și cred că așa fac foarte multe mame care sunt full-time”, a povestit Andreea Bălan, pregătind parcă terenul pentru ceea ce urmau să afle fanii din presă, adică despre faptul că a găsit un bărbat care s-o sprijine, care s-o iubească și s-o înțeleagă.

