Dan Andronic: Tăcerea colonelului Dragomir (foto) să fie motivul pentru care dosarul Revoluției, faza Sibiu, nu este nici acum terminată? Pentru că eu știu că este printre puținele locuri în care nu s-a luat o decizie la nivel de Instanță. Că doar dosarele „Sibiu” şi „București” au mai rămas. Gen. Ilie Botoș: Eu cred că în toate dosarele privind evenimentele din decembrie 1989 nu putem discuta despre o abordare de tip investigativ în sensul cla- sic al cuvântului. În momentul de față toate faptele respective sunt considerate imprescriptibile și pe cale de consecință lămurirea cauzelor sub toate aspectele este obligatorie. Dan Andronic: Dar oamenii mai dispar și din alte motive, de boală, de bătrânețe… Cum se va afla adevărul, cum vor fi pedepsiți cei vinovați? Gen. Ilie Botoș: Oamenii mai şi mor, elementele se diluează, capacitatea de a utiliza memoria oamenilor pentru a avea niște informații, niște depoziții de martori, devin din ce în ce mai labile, mai mult lasă locul influențelor și de multe ori ajungi să audiezi persoane care îți dau o depoziție după alte informații, să creadă lucruri care i se sugerează.

Dan Andronic:E clar că lucrurile s-au diluat suficient de mult ca să numai aibă o valoare juridică extrem de puternică. Gen. Ilie Botoș: Pe de altă parte există și un avantaj pentru organele de anchetă faptul că în momentul de față pentru nici o instituție a statului român aceste lucruri nu sunt clasificate, adică toate datele, informațiile, elementele de probă pot fi solicitate și administrate ușor. Volumul de muncă a fost imens și acest volum de muncă imens nu poate fi acoperit doar cu un număr mic de procurori. Se cere totodată și un nivel de specializare și de expertiză complexă în ceea ce privește operațiunile complexe multipolare de tip război psihologic, dezinformare și operații clandestine. Generalii Nuță și Mihalea au fost asasinați Dan Andronic: Dar vorbim de o anchetă care durează de 30 de ani. Gen. Ilie Botoș: Anchete care durează 30 ani dar au existat inițiative în acest sens. În 1997 generalul Dan Voinea a preluat dosarul din 1989 și a încercat să-i dea coerență investigativă, în sensul că a început verificarea punctuală a fiecărui eveniment în parte cu victime, cu puncte declanșatoare, etc. S-au constituit echipe de anchetă, eu am fost unul din componenții echipei Sibiu, am lucrat și în dosarul Cugir. Separat în cursul anului 1994 am efectuat o comisie rogatorie ordonată de Secția Parchetelor Militare în cazul elicopterului de la Sibiu în 1994. În ancheta de la Sibiu am lucrat în 1998-1999, deci la zece ani după evenimente.

Dan Andronic: Dar acolo parcă erau totuși lucrurile mai simple. Gen. Ilie Botoș: Vorbim de moartea generalilor Nuță (foto) și Mihalea. Erau lucruri punctuale de lămurit. Dan Andronic: Și acolo până la urmă s-a tras în elicopter cu o rachetă anti-aeriană? Gen. Ilie Botoș: Elicopterul a fost dirijat într-un punct unde a fost întâmpinat cu foc. Nu a fost rachetă. Au fost focuri de mitralieră cu armament de calibru semigreu 12,7mm și 7,62mm. Eu am dispus acolo expertiza balistică.

Cine au fost generalii Nuță și Mihalea. În dimineața zilei de 18 decembrie, Elena Ceaușescu a dat dispoziție generalului Constantin Nuță să transporte la București 40 de cadavre aflate la morga Spitalului Județean din Timișoara. El l-a informat pe generalul Ion Coman, care a stabilit, împreună cu generalii Emil Macri și Velicu Mihalea, un plan pentru scoaterea cadavrelor de la morgă și transportarea lor la București. În ziua de 23 decembrie 1989 cei doi generali au luat trenul de la Arad spre București, dar au fost arestați la Deva și duși la sediul unui regiment de geniu din acest oraș. Acolo ei au fost urcați într-un elicopter, fiind legați cu frânghii de scaune, pentru a fi duși la București. Ambii se aflau într-un elicopter decolat din Deva care trebuia să-i aducă la București, atunci când asupra aeronavei s-a tras cu arme de foc. Generalul Constantin Nuță, adjunct al ministrului de Interne și șef al IGM a murit, odată cu el și generalul Velicu Mihalea, adjunctul său. Dan Andronic: Sărim acum la moartea generalilor Nuță și Mihalea. Cei doi au fost asasinați? Gen. Ilie Botoș: Da. În momentul în care a venit comisia rogatorie eu am verificat în teren ipoteza ca elicopterul să fi putut fi lovit de proiectile trase de un dispozitiv al unei unități militare de lângă Vințu de Jos care se afla amplasată pe traiectul de zbor al elicopterului. S-a acreditat inițial versiunea că între elicopter și Centrul de Coordonare Zbor Deva n-a existat legătură radio și, printr-o informație obținută de la un ofițer de aviație, am reușit să identific o notă cu transcriptul comunicațiilor dintre elicopter și punctul de coordonare zbor… Dan Andronic: Notă care a fost ascunsă până atunci… Gen. Ilie Botoș: … pe care o avea numai acel ofițer de la regimentul din Sibiu. Mi-a predat-o când i-am solicitat-o și am depus-o la dosarul cauzei. Dan Andronic: Deci ea nu apărea în acte oficiale… Gen. Ilie Botoș: Nu, nu apărea în acte oficiale până atunci și nu apărea nici informația că ar fi existat comunicații. Probabil au încercat să nu se administreze aceste probe. Deci, după ce am discutat cu cel care era C.Z. la Deva, la vremea respectivă, mi-a indicat cine are acest document, am vorbit cu ofițerul respectiv, mi-a pus transcriptul la dispoziție, am stabilit cu certitudine elementele orare ale zborului și traiectul de zbor până în momentul în care au avut această legătură. Legătura s-a întrerupt înainte de Vințu. Elicopterul a survolat zona respectivă la distanță mare față de unitatea militară indicată că ar fi deschis foc asupra elicopterului. În momentul în care ar fi trebuit să facă dreapta către Sibiu, să vină spre București, ceva s-a întâm plat, elicopterul a schimbat traiectul de zbor în stânga, a zburat până la Poligonul militar de lân- gă localitatea Micești în apropierea municipiului Alba Iulia, spre direcția Zlatna, unde a încercat să aterizeze, sunt declarațiile de martori, de la militarii aflați în zonă…