Când e greu, primărițaClotilde Armand își amintește brusc că nu poate ieși ea pe teren să adune arborii doborâți de vânt. Zeci de angajați de la ”Spații Verzi”-ADP, de altfel, aflați în vizorul ei pentru conciediere, au fost la datorie și au intervenit, chiar în timpul vijeliei, în peste 30 de situații.

Războiul primarului Clotilde Armand cu ADP-ul din subordine este unul surd și de nimeni înțeles. Se vorbește de mize imobiliare, dar și de interese ale unor ONG-uri prietene care, prin ”dizolvarea” structurii publice administrative, și-ar face loc astfel pe piață. În acest context, oamenii sunt amenințați zilnic cu desființarea chiar dacă legea este de partea lor și edilul nu poate trage obloanele unui serviciu public atunci când vrea el.

Însă, ce s-ar întâmpla dacă mâine, să zicem, Primăria Sectorului 1 nu ar mai avea ADP? Și nici Direcția ”Spații Verzi” din cadrul acestei structuri? Cel mai probabil același lucru care s-a întâmplat și atunci când sectorul pe care Clotilde Armand îl conduce a rămas, o perioadă, fără serviciu de salubritate când gunoaiele au invadat străzile și viețile contribuabililor. Copacii doborâți de vânt sau de bătrânețe ar bloca arterele elitistului sector.

Furtuna de ieri – care nu a fost planficată prin vot, la vreo hotărâre de consiliu local -, i-a dat edilului un răspuns cât se poate de clar. Un răspuns care nu a putut fi ignorat precum hotărârile judecătorești pe care Armand nu dă doi bani. Zeci de copaci au fost puși la pământ în mai multe zone din Sectorul 1. Pentru că vântul, care a suflat ca nebunul, nu știe că primarul o ține pe a lui și spune într-una că nu are nevoie de oamenii care adună arborii și crengile căzute, în urma furtunilor.

”Angajații de la ”Spații verzi”, din cadrul ADP, au lucrat ieri non-stop. Chiar în timpul furtunii. Au avut peste 30 de intervenții, din care peste 20 au fost la arbori mari doborâți de vântul puternic. Copaci care rămăseseră în drum și trebuiau luați de acolo. Cine sunt cei care au lucrat, care au curățat străzile din sector de copacii căzuți și de crengile rupte? Sunt exact acei oameni pe care primarul Clotilde Armand vrea să-i trimită acasă pentru că le desființează serviciul. Ieri, doamna primar a uitat că nu are nevoie de ADP și, prin directorul unității, a coordonat telefonic acțiunea din teren la care au participat 20-21 de angajați. Astăzi, tot nemulțumită a fost. I-a certat rău pe toți cei de la ”Spații Verzi”, a țipat la ei că nu au curățat toate zonele unde au căzut arbori. Pai are sau nu are nevoie de ADP? Dacă nu era acest serviciu, se duceau funcționarii să taie copacii doborâți de vânt? ”, ne-a spus o sursă din cadrul Primăriei Sectorului 1.