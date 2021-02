Lupta pe funcții în PNL. Am aflat cui se împart posturile de demnitari.

Principalul favorit pentru ocuparea șefieiSGG este actualul prefect de Cluj, Mircea Abrudean, potrivit mai multor lideri ai PNL. Abrudean este susținut de organizațiile PNL din Transilvania. Al doilea aspirant, Horațiu Gorun, este susținut de liderul PNL Gorj, Dan Vîlceanu.

Ludovic Orban care, la rândul său, dorea să-și nominalizeze o persoană apropiată la conducerea SGG, respectiv pe Tănase Stamule, fost consilier de stat din perioada în care a condus Executivul, ar fi renunțat la intenție în încercarea de reconciliere cu organizațiile liberale din vestul țării.

PNL are la dispoziție 96 de funcții guvernamentale

Astăzi, de la ora 10.00, când va începe ședința Biroului Politic Național al PNL (BPN), se va împărți încă o tranșă din funcțiile de secretari de stat, șefi de agenții și de companii. Liberalilor le-au revenit, în urma negocierilor politice dintre liderii coaliției, 96 de funcții guvernamentale din cele aproape 200 de funcții existente. Dintre acestea, doar o parte au fost împărțite până acum între organizațiile PNL. Și repartizarea lor nu se va finaliza în ședința de astăzi.

Algoritmul după care se împart funcțiile este simplu. Primele 20 de organizații județene cu rezultate foarte bune la alegerile parlamentare au dreptul să obțină o funcție de secretar de stat și două funcții de șefi de agenții sau de companii naționale.

Filialele cu rezultate medii pot opta pentru o funcție de secretar de stat și una de șef de agenție sau companie, iar cele cu rezultate slabe la alegeri primesc o poziție de secretar de stat.

Secretarul General al Guvernului este mâna dreaptă a premierului

Funcția de Secretar General al Guvernului este vizată de toate organizațiile PNL pentru că este considerată ca fiind a doua ca importanță în structura Executivului. SGG este mâna dreaptă a oricărui premier. Buna funcționare a Cabinetului depinde de SGG care administrează și o serie de agenții guvernamentale si de regii ale statului.

Un exemplu cu multă greutate în ecuația politică: Regia Autonomă de Administrare a Patrimoniului și Protocolului de Stat (RAAPPS), regie care este vizată și de USR-PLUS deși aceasta, aflându-se în subordinea SGG, intră în zestrea PNL.

Ludovic Orban a cedat SGG pentru împăcarea cu filialele din Transilvania

Ludovic Orban a renunțat greu la SGG care i-ar fi asigurat un control asupra Guvernului pe care nu îl mai conduce, conform unor lideri din PNL. În urma valului consistent de nemulțumiri venit din partid ca urmare a efectului negocierilor politice din decembrie, când șeful PNL a fost acuzat de liberali că a predat ministere importante către USR-Plus și UDMR pentru a obține pentru sine președinția Camerei Deputaților, Orban, om politic abil, a ales temporizarea tensiunilor interne. A cedat SGG, organizațiilor din Transilvania. În urma înțelegerilor dintre șefii filialelor din vestul țării, funcția a revenit județului Cluj.

Lupta pe funcții în PNL. Alesul filialelor din Transilvania este prefectul județului Cluj

Prefect al județului Cluj din decembrie 2020, Mircea Abrudean, este cel propus ca secund al premierului Cîțu. Liberal cu o vechime de 17 ani, în vârstă de 35 de ani, actualul prefect este absolvent al Facultății de Științe Economice al Universității Babeș-Bolyai și al SNSPA din București. Abrudean a activat în mediul privat. A condus o firmă specializată pe consultanță și management pe fonduri europene.

Liderul PNL-Gorj, Dan Vîlceanu, vizează SGG pentru Horațiu Gorun mizând pe prietenia pe care favoritul său o are cu Florin Cîțu din vremea în care a lucrat cu premierul când acesta conducea ministerul de Finanțe.

În vârstă de 42 de ani, Gorun a ocupat, cu sprijinul PSD, funcția de director al Direcției județene de tineret și sport, tatăl acestuia provenind din echipa lui Victor Ponta, cel care a patronat organizatia PSD Gorj încă din 2004, potrivit psnews.ro

Candidatul PNL-Gorj, carieră universitară galopantă cu ajutorul lui tata

Lupta pe funcții în PNL. Conform CV-ului lui Horațiu Gorun, în perioada 2001-2002 a fost profesor suplinitor la o școală din Cluj Napoca de unde, în 2002, a fost numit la Universitatea„Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu condusă de tatăl său, pe postul de preparator universitar.

În 2004 a devenit asistent universitar, în 2005 a ajuns lector, iar în 2008, conferențiar universitar doctor. Redacția pandurul.ro a dezvăluit în anul 2018 că Horațiu Gorun a fost desemnat decan interimar la Facultatea de Științe ale educației, Drept și Administrație Publică din cadrul universității respective. Tatăl său, Adrian Gorun, este președintele Senatului Universității din Târgu Jiu. În familie.

Orban: premierul va decide cine să fie SGG

Imparțial ca orice șef de partid, Orban a declarat zilele trecute: „Sunt mai mulți candidați pentru SGG. Eu nu am formulat nici o propunere, cum de altfel eu nu am propus pe nimeni pentru nicio funcţie. Am spus că este dreptul organizaţiilor care sunt cele care au muncit, care practic au dus campaniile electorale, să desemneze reprezentanţi în funcţii. Este normal, secretarul general este practic mâna dreaptă a premierului, e dreptul premierului să decidă SGG. Sigur, el trebuie să fie din PNL. Avem foarte mulţi oameni de calitate, sunt convins că premierul va veni către BPN cu o propunere foarte bună”.

Astăzi se vor ocupa și mai multe funcții de secretar de stat din ministere. Printre ele, organizația PNL Bihor își va nominaliza candidatul pentru ministerul Transporturilor. Organizațiile din Prahova, Satu-Mare și Galați vor primi câte o funcție de secretar de stat în ministerul de Interne. Organizația din Sălaj a optat pentru un secretar de stat la Justiție, filiala PNL din Maramureș va avea un secretar de stat la ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Prefecții și subprefecții mai au de așteptat cel puțin două săptămâni

Funcțiile de prefecți și de subprefecți sunt departe de a fi rezolvate în interiorul coaliției majoritare. După aproape o lună de la începerea negocierilor dintre șefii partidelor care alcătuiesc guvenarea, problema tot nu s-a rezolvat.

Cei patru lideri, Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor nu s-au înțeles asupra repartizarii județelor între partide. Punctul nevralgic îl reprezintă județele din Transilvania, fiefuri liberale și câteva județe dezvoltate economic: Constanța, Prahova, Iași, București.

„Într-o săptămână, două cred că vom finaliza în coaliție şi negocierile legate de prefecţi şi subprefecţi. Astel încât să fie aşezarea la guvernare finalizată”, a declarat optimist șeful PNL, Ludovic Orban.