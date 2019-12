„Este incredibil cât scandal și victimizare se face pentru simplu motiv că un ministru nou venit dorește, cum e și firesc, ,să facă o evaluare a serviciilor din subordine. Deși sunt parte din poveste, iar în afirmațiile d-lui Arafat sunt prezentat ca unul din cei care dorește să-i fure fondurile și să închidă SMURD-ul”, și-a început mesajul milionarul timișorean, Romeo Dunca. Acesta este deținătorul celei mai mari companii de transport din țară, desfășurând și activități de transport aerian.

Dunca susține că a descifrat modul de operare a lui Arafat, concluzia sa fiind: „Ne ia drept proști!”.

„Dacă față de activitățile (n.r. medicale) domnului Raed nu pot să mă exprim, fiind în necunoștință de cauză, în ceea ce privește activitatea de zbor cu elicoptere am o părere fundamentată pe mulți ani de activitate în gestionarea unui astfel de sistem operațional. Iar acolo nu pot înghiți inepții si minciuni, așa cum au fost ele prezentate de Arafat în comisia de modificare a codului aerian. Privind acum, la amplificarea acestui scandal, în mod total nefiresc și greșit, îngrijorarea sporește pentru că practicile și momentul folosit sunt de neînțeles. Cine, ce interes și cât de puternic este acest om care în scurt timp mobilizează atâtea resurse, și pe diverse planuri, folosindu-se de veșnica scuză ,,salvarea de vieți” pentru a iniția un fenomen de masă înspre susținerea unei activități ce nu trebuie auditată? Într-o singură zi, 14 luări de poziție diferite pe Facebook, filmări la tv și, ce e mai grav, fronturi comune din partea tuturor șefilor regionali ai centrelor de salvare. Cât de patriot și iubitor de oameni poți fi dacă azi, în starea în care se află nația, profiți de acest haos în ceea ce privește mass media, și informarea în general, aplificând neîncrederea oamenilor în orice?

E firesc ca un ministru să evalueze tot ce are în ogradă și e obligația de serviciu și morală dealtfel a celor din subordine să ușureze munca noului venit”, a scris Dunca.

„Și cât de simplu e să temperezi valul de simpatie care se poate transforma în revoltă socială, ieșind și spunând clar și corect că nu e mare lucru în a fi controlat? E normal și firesc să fie făcut un control amănunțit anual pentru că aici vorbim de un miliard de euro cheltuiți pe an. Iar dacă raportăm la o pensie medie de 250 de euro, e vorba de 4 milioane de pensii…

Atâția bani stau în spatele împotrivirii la normalitate. Continuați să susțineri d-le Arafat teze mincinoase cum că se doreste închiderea, printre altele, a activității de zbor a SMURD-ului, deși atât actualul ministru al Transportului, cât și noi v-am asigurat în plenul ședinței că nu e așa.

Acum generați și intrețineți acest circ mediatic periculos pentru țară, doar din dorința de a nu fi controlat cum cheltuiți un miliard de euro pe an?

Puterea e greu de gestionat, dacă în spatele ei sunt interese materiale ascunse. Nu doresc să cred că acesta e motivul împotrivirii. Ce ați creat e bun și funcțional așa că mergeți la serviciu și nu vă mai consumati să agitați lumea. Lăsați noii veniți la putere să vă controleze activitatea pentru că dacă e OK, veți sta și mai confortabil în poziția de șef și veți putea cere și mai mult de la ei. De altfel sunt si eu curios cît costă ora de zbor la SMURD pt că ce ati afirmat in comisie nu pot sa cred. Iar daca ati mintit acolo ridicați multe semne de întrebare despre cum cheltuiti miliardul in fiecare an…”, a continuat timișoreanul.