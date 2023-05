Exclusiv EvZ. Cum își organizează traficanții de droguri afacerile în funcție de distracțiile tinerilor

Foarte atenți la piața muzicală de la noi, dealerii – cei mai mulți din țări ale Europei occidentale – își aranjează afacerile în funcție de planificarea acestor evenimente muzicale.

Droguri în cantități mici, adunate în săptămâni pentru a fi distribuite

În câteva zile de reprezentații care se țin în aer liber, numărul de spectatori care vin la un asemenea festival de muzică – marea majoritate tineri – poate depăși 100.000. O cifră impresionantă. Pentru traficanții de stupefiante, care își freacă mâinile cu gândul la profituri uriașe, este o afacere căreia nu-i pot da cu piciorul. De aceea, cu ajutorul internetului, dar și al unor consumatori, dealerii urmăresc cu atenție calendarul acestor evenimente care se țin în România. În funcție de el, își stabilesc „agenda de lucru” și își derulează afacerile extrem de profitabile.

Vânzătorii de droguri se plimbă prin Europa

Traficanții, extrem de bine organizați, călătoresc în toată Europa acolo unde au loc asemenea concerte, țări unde nu există pedeapsa cu moartea pentru trafic de stupefiante. Din timp, fac toate demersurile necesare ca drogul lor să ajungă la narcomanii melomani, iar pentru asta își fac rezervări la avion, la hotel, organizează călătorii cu mașinile și își activează sursele din țara pe care o vor vizita pentru a-și plasa marfa. Știu că nu vor putea, în ultima clipă, când verificările structurilor antidrog devin mai atente, să treacă cantități mai mari de marfă peste graniță. De aceea și rețeaua internă e bine pusă la punct.

Tactica lor este să transporte puțin câte puțin, ca să pară că este pentru consum propriu, așa cum s-a întâmplat și în cazul dealerilor prinși zilele acestea în România, majoritatea traficanți italieni și englezi, care au vrut să alimenteze piața narcomanilor care au luat cu asalt festivalurile de la malul mării.

Atenți la planificările festivalurilor de muzică

„Legat de festivalurile care au avut loc pe litoral în aceste zile, am avut informații cu mai bine de o lună înainte că se va încerca aprovizionarea masivă a consumatorilor care vor veni la spectacole. Atât pe calea aerului, cât și pe cea rutieră. Am lăsat cu bună știință anumite transporturi pentru a ajunge la dealerii care nu s-au grăbit să scoată drogul la vânzare până când nu s-a dat startul la distracție. Ofițerii antidrog doar au urmărit acele transporturi mici, gata porționate, care se adunau în diverse locuri pentru a fi apoi distribuite. Dacă opream un italian, de exemplu, cu câteva grame la el, ne-ar fi spus că este pentru consum propriu și nu făceam nimic pentru că la noi legea nu incriminează consumul. Și ei știu bine asta”, ne-au dezvăluit surse din rândul ofițerilor antidrog.

În cele câteva zile de festival, ofițerii antidrog au prins 125 de persoane care aveau asupra lor droguri și au demascat 20 de dealeri dintre care 15 au rămas în arest. Din cei 15, 13 sunt englezi și italieni care sunt cercetați acum pentru trafic internațional de droguri de mare risc.