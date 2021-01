Alex Ioniță a trăit în cursul zilei de marți ore demne de un film thriller. Și asta după dezvăluirile presei din cazul ANAD despre cei trei jucători – Takayuki Seto, Kehinde Fatai și Alexandru Ioniță – acuzați de dopaj. Toți de la Astra.

Dintre toți, doar Alexandru Ioniță este privit ca jucătorul care dorește să îngroape atât clubul giurgiuvean, cât și fotbalul mioritic, cu rezultate în ultimii ani de notat cel mult într-un carnețel aruncat într-un sertar ponosit.

Gazeta Sporturilor a titrat pe prima pagină că Alex Ioniță este jucătorul care a trădat „frăția” concepută de conducerea Astrei pentru ca toată lumea să scape de cazul dopajului din Liga 1. Și asta pentru că Alex Ioniță a preferat să spună adevărul din primul moment al anchetei.

Informațiile au fost preluate de toată presa fără o anchetă jurnalistică. Dezvăluirile, parțial adevărate, au fost susținute, voalat, și de Dani Coman. Totul, publicat într-o tentă negativă la adresa lui Alexandru Ioniță.

Cum a apărut presupusul caz de dopaj?

Pe adresa ANAD au fost trimise, în luna septembrie, niște poze care ar fi trebuit să dovedească faptul că trei jucători ai Astrei – numele au fost prezentate mai sus – au apelat la o tehnică considerată dopaj de regulamentul WADA. Numai că, mare atenție, în poze apăreau cu perfuziile în venă doar doi jucători – Takayuki Seto și Kehinde Fatai. Nu și Alexandru Ioniță.

În imaginile de la clinică apăreau flaconul cu vitamine și minerale, substanțe care nu sunt interzise de regulamentul WADA. Într-un punct din articolele Agenției Mondiale Anti-Doping se specifică foarte clar că, indiferent de substanță, e interzisă introducerea în venă a unei cantități mai mari de 100 ml în decurs de 12 ore. Aici se dezbate întregul subiect.

Informațiile din momentul de față susțin că Takayuki Seto, Kehinde Fatai și Alexandru Ioniță au fost la Cronos Med. Aceștia, fără să știe că au interzis din postura de jucători profesioniști să li se administreze mai mult de 100 de ml de vitamine în formă intravenoasă, acceptă propunerea din partea clinicii. Cei trei jucători s-au prezentat la Cronos Med pentru a o ajuta în campania de marketing organizată de soția lui Kehinde Fatai, care este angajată a clinicii.

În momentul de față, conform raportului făcut chiar de ANAD, nu sunt probe certe că jucătorilor li s-au administrat mai mult de 100 de ml de vitamine.

În urma anchetei declanșate de ANAD, s-a descoperit că există probe consistente care să arunce jucătorii într-o suspendare nedorită pe termen lung.

Dar care este adevărul în cazul dopajului de la Astra?

Dezvăluirile făcute în exclusivitate de Evenimentul zilei aduc, însă, la suprafață, o altă față a cazului. Raportul ANAD, care a ajuns la dispoziția jurnaliștilor EvZ, scoate în evidență faptul că – mare atenție – toți cei trei jucători au precizat că erau mai multe flacoane cu vitamine și magneziu pe masă. În rest, decizia de administrare a aparținut exclusiv medicilor de la clinina Cronos Med. Atât cantitatea, cât și modalitatea.

În continuare, în urma unei discuții pe care medicii clinicii ar fi avut-o cu cei trei jucători, acestora li s-a spus, într-adevăr după decizia ANAD în care cei trei jucători au fost suspendați, că în total le-au fost administrate 100 de ml de ser fiziologic, dar din două flacoane. Restul de gramaj a fost aruncat, susțin medicii. Variantă care nu este agreată de Cristi Balaj, președintele ANDA.

Aici intervin declarațiile celor trei jucători, care au lăsat de înțeles că li s-au administrat, cel mai probabil, ambele flacoane de vitamina C și B, iar magneziu dintr-o seringă.



Asta înseamnă că, în total, a fost depășită măsura admisă de WADA. Iar de aici a început tot scandalul asupra identificării vinovatului într-un proces în care și jucătorii au partea lor de vină, dar și clinica Cronos Med, cea care le-a administrat fotbaliștilor o cantitate mai mare de ser decât prevede regulamentul.

Cum i-a amenințat Andreea Berecleanu pe jucători

Ancheta desfășurată de ANAD a stârnit panică și revoltă în clinica deținută de Dr. Constantin Stan, cel care apare ca fondator al clinicii Cronos Med.

Conform celor prezenți la clinică, într-una din întâlnirile dintre jucătorii și reprezentanții Cronos Med după decizia ANAD de a porni o anchetă, s-au prezentat atât Dr. Constantin Stan, cât și vedeta TV Andreea Berecleanu, soția acestuia. Cei doi le-au transmis jucătorilor să nu dea clinica în judecată pentru că nu vor avea câștig de cauză.

„Toți cei trei jucători le-au transmis conducerii, în urma unei discuții, că această clinică nu a avut acordul fotbaliștilor să publice fotografiile cu ei. Și că pot fi dați în judecată. În acel moment, Andreea Berecleanu a spus că pot face orice, că nu are nimeni ce să le facă”, au precizat sursele Evenimentul Zilei.

Pe site-ul clinicii, cei doi apar cu mesaje motivaționale. “Dupa varsta de 40 de ani, imi place sa cred ca timpul trece pe langa noi cu gratie. Eu asta simt si imi privesc cu ingaduinta fiecare rid de expresie. Ma bucur de un tonus bun al intregului organism si stiu ca imi reprezinta obiceiurile, nu neaparat si varsta. Cu gandurile acestea, simplu si hotarat, am decis crearea unui spatiu pentru femeile care simt si gandesc firesc, care isi asuma “istoricul si genele”, dar care vor sa traiasca stiind ca fac toti pasii necesari atingerii mult ravnitei stari de bine. Informatiile acumulate in ultimii ani in domeniul frumusetii m-au ajutat sa alcatuiesc programe de relaxare, de infrumusetare non-invazive, de tratamente corporale de ultima generatie pentru femeia activa. Am alaturi o echipa tanara care va asteapta deja de 3 ani intr-o vila cu interioare luminoase, unde va bucurati de eleganta si intimitate”, este întâmpinarea oferită de Andreea Berecleanu pe site-ul Cronos Med.

Alex Ioniță a rupt tăcerea pentru Evenimentul Zilei

Evenimentul Zilei a discutat cu Alex Ioniță. Triplul campion a decis să rupă tăcerea după condamnarea sa publică.

EvZ.ro și cititorii au aflat, astfel, detalii surprinzătoare despre dosar.

„Cel mai mult mă intrigă că am văzut că minciuna a devenit virtute. Am fost făcut turnător, de parcă trebuia să mint în legătură cu evenimentele din dosar. Totuși, vor fi mari surprize dacă dosarul va fi făcut public. Sunt un tânăr care a învățat să își asume greșelile. Am învățat că în viață sunt efecte ale deciziilor pe care le luăm. Nu am de gând să mint, cu orice risc.

Fotbalul se termină la un moment, dar cel mai important e cum te construiești ca om.

Stau pe tușă de ceva vreme, sunt luni în care chinul eu l-am suportat. Nu altcineva. Neplătit și măcinat de gânduri, fără bază de pregătire și fîrî antrenamente profesioniste într-un grup”, a declarat Alex Ioniță.

Jucătorul care a fost considerat urmașul lui Hagi la națională a comentat și presupusul conflict cu Dani Coman, care l-ar fi făcut „turnător” după declarațiile de la ANAD.

„Nu poate să existe un conflict între mine și Dani Coman. Este o diferență de vârstă și experiență pe care le respect. Dani Coman are tot respectul meu că este un om că mi-a fost alături în mai multe momente. Dar deciziile eu le iau. Dacă Dani Coman mă ceartă, iar eu nu am argumente, voi ține capul jos și îl voi asculta. E exclus vreun conflict între noi doi. Discuțiile noastre private, vor rămâne private. Cel puțin, din partea mea”, a declarat Alexandru Ioniță pentru Evenimentul Zilei.