Exclusiv. E succesorul lui Iohannis? Candidatul care va spulbera tot la prezidențiale! Mirel Palada: Poate să intre defilând pe locul 1. Video

AUR a crescut foarte mult în sondaje, ajungând chiar să depășească PNL și să amenințe poziția de lider a PSD. Pe acest fond, scenariul candidaturii președintelui formațiunii, George Simion este tot mai real.

Liderul AUR va fi câștigătorul detașat al primului tur de alegeri

Invitat în podcastul HAI România moderat de jurnaliștii Robert Turcescu și Dan Andronic, sociologul Mirel Palada a dat o veste importantă. Liderul AUR ar câștiga primul loc în turul 1, potrivit celui mai recent sondaj de opinie realizat de institutul de sondare a opiniei publice pe care îl conduce.

„George Simion are șanse să iasă pe locul 1 în turul 1. El în momentul de față, în funcție de combinații că nu sunt multe scenarii, poate să intre defilând pe locul 1. Între 25 și 30, mai mult decât partidul. Exact ce a fost în 2000, aduceți-vă aminte că Vadim a intrat cu 28% în turul doi. Dacă e posibil să fie un candidat PSD slab va fi pe locul 2, iar Simion va fi din ce în ce mai puternic, asta dacă nu candidează Șoșoacă„, a observat Mirel Palada în podcastul transmis pe canalul de Youtube HAI România.

Șoșoacă l-ar putea încurca serios pe Simion

Chestionat dacă senatoarea Diana Șoșoacă, fosta membră AUR; are șanse la prezidențiale, invitatul a precizat că aceasta are mai degrabă „șanse să-l încurce pe Simion, în rest nu are niciun fel de șanse. Ia 6-7 puncte procentuale. Cam cum a luat Mircea Diaconu, e maximul ei de potențial, Dar dacă ea le ia pe toate din zona care altminteri ar fi votat cu Simion, va fi un jucător semnificativ la alegerile din 2024 pentru a-l împiedica pe Simion să intre în turul doi„.

În plus, politiciana ar reintra destul de greu în Parlament, a mai observat Mirel Palada. „Ea pe persoană fizică face, dar am mai văzut candidați cum a fost Piedone, care a câștigat de a rupt, dar partidul lui nu l-a băgat în Consiliul local. E foarte posibil să se întâmple și cu ea același lucru„.

Simion crede că îi poate învinge pe Geoană și Kovesi

Liderul AUR a comentat recent, într-o altă emisiune din studioul EVZ-Capital, posibilitatea de a candida la funcția supremă în stat. Invitat în podcastul jurnalistului Ionuț Cristache, „România lui Cristache”, Simion s-a referit la posibilele candidaturi ale lui Mircea Geoană și Laura Kovesi, făcând comparația cu șansele sale personale.

„Nu știu dacă eu voi fi candidatul AUR, în funcție de cine va fi candidatul PSD. Asta dacă nu va fi doamna Kovesi. Eu cred că al nostru candidat o va înfrânge și pe doamna Kovesi, și pe candidatul PSD. Nu mă tem de doamna Kovesi, nu cred că va lua mai mult decât a luat Isărescu în 2000. Rezultatele ei sunt umflate artificial de presa globalistă”, a spus George Simion în emisiunea lui Ionuț Cristache .

