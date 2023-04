Exclusiv. Despre cel mai primejdios lucru de pe lumea asta: despre femei. PalaDay. Video

Palada, în nemernicia sa, ca un cinefil turbat, face o listă cu femei fatale celebre, în filme celebre. O să vă placă. O listă de filme remarcabile, cu o listă de femei remarcabile, frumoase și puternice și amenințătoare și primejdioase și care aduc ghinion în viață, dar și în moarte. Nu vreți să vă întîlniți cu ele pe stradă. Vă mănîncă de vii. Pufoșilor. Stay away from them. Slava!

Puteți viziona emisiunea AICI