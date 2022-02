EXCLUSIV De ce urmează AUR o strategie tot mai periculoasă? „E dureros pentru electoratul lor” (VIDEO)

Luni seară, Călin Georgescu a fost pus în dificultate de jurnalistul Dan Andronic în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu de la Antena 3. Georgescu a făcut niște declarații șocante despre Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu: „Au făcut și fapte bune”. Despre asasinatele legionare ale controversatelor personaje istorice a spus: „Istoria este mistificată”. A mai ținut să menționeze că „Biblia a fost scrisă la Ierusalim, nu la Chiajna” și a enumerat câteva măsuri pe care le-ar lua dacă ar ajunge la conducerea țării.

Podcastul de marți a dat prilejul invitaților lui Robert Turcescu și Mirel Curea să râdă de găunoşenia lui Călin Georgescu, propunerea AUR ca premier într-un eventualitatea că ar câștiga alegerile din 2024. Concluzia invitaților a fost unanimă: Călin Georgescu, în solemnitatea cu care transmite platitudini, este un risc pentru formațiunea condusă de George Simion. E de râs, dar e și de plâns, căci retorica neolegionară tot mai stridentă a formațiunii AUR ar trebui să îngrijoreze.

B ichir: Georgescu e bunicuțul înțelept care verifică pe domnul Goe

În opinia istoricului Florian Bichir, declarațiile lui Georgescu denotă atât prostie cât și autosuficiență găunoasă. Acesta a remarcat că afirmațiile membrului AUR despre Zelea Codreanu arată o crasă incultură.

„E un prost solemn, rostește cu atâta emfază Ana are mere că mă îngrozește. Nu înțeleg ce se întâmplă în AUR. Pare un bunicuț înțelept printre oamenii tineri din AUR cu atitudine de galerie, îi verifică atunci când se întorc acasă ca domnul Goe. Mestecă lozinci, e un zero absolut intelectual care frizează prostia. E un semidoct. I-am văzut și strategia pentru dezvoltarea României, o e însăilare de planuri puerile în privința României. Am crezut că e vreun Nae Ionescu al AUR, îi strânge în colocvii și ăia leșină. Nu are lexicul la el, e la nivel de Ilf și Petrov„, a explicat Bichir.

„ E dureros pentru electoratul AUR „

Istoricul a mai remarcat un lucru, și anume că propunerea recentă ca Georgescu să fie numit președinte de onoare al Alianței pentru Unirea Românilor ar putea radicaliza partidul și în special gruparea Claudiu Târziu . „E dureros pentru electoratul AUR. Georgescu e de o găunoșenie profundă. Zelea Codreanu a debutat ca lider politic printr-un asasinat”, a atras atenția Bichir.