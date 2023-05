Exclusiv. Criza energetică, decontată pe spatele românilor! Vosganian: Ce face statul este împotriva interesului național. Video

Jurnalistul Robert Turcescu a remarcat că, deși suntem una dintre țările cu cele mai bogate resurse de gaze din Europa, facturile uriașe au împovărat mulți români în ultimii doi ani.

Companiile de stat au avut profituri istorice

În context, este vorba de cel mai vizibil indiciu că statul trage foloase din relația cu contribuabilul, în opinia fostului liberal Varujan Vosganian, care a comentat situația din energie în contextul crizei energetice din ultimii ani.

„E normal ca cetățeanul să plătească (n.red. – costurile creșterii energiei în urma crizei), iar companiile energetice de stat să aibă profituri ce nu au mai avut niciodată? Îți dau o cifră care nu e statului, dar are relevantă, OMV. Știți ce venituri a avut președintele OMV în 2021-2022? Adică exact momentul când vă uitați din ce în ce mai înspăimântați la contoare. 3 milioane de euro, din care un milion salariu și atenție, câte un milion pe an bonus. Bonusul fiind de la profesori, de la salariați de orice fel care plăteau bani în plus. 3 milioane de euro înseamnă salariul brut al unui profesor pe 200 de ani”, a observat Varujan Vosganian.

„Cheta publică” a echilibrat deficitul, nu statul

Politicianul, unul dintre actualii lideri ai ALDE, a făcut analogia dintre exemplul OMV și stat cu mențiunea că, deși companiile de stat au făcut profituri imense, statul nu le-a investit. Mai mult, statul susține că ține sub control deficitul, dar acest lucru se datorează facturilor umflate.

„Hidroelectrica, Romgaz și celelalte au avut profituri de câteva ori mai mari decât înainte de criză. Măcar dacă profiturile astea ar fi fost folosite pentru investiții. Nu, statul a luat 90% din ele (profituri) și ne batjocorește pe noi spunând că a reușit să țină cât de cât deficitul bugetar sub control. Păi cu cheta publică a banilor pe care noi îi plătim.

Și atenție, nu există nicio justificare economică pentru creșterea prețuluii la energie din ultimii ani Față de acum 2-3 ani avem aceleași resurse, aceleași utilaje, și este împotriva interesului național ca eu în România, singura țară care are hidrocarburi pe platoul continental, să plătesc gazele de vizavi ca și cum le-aș cumpăra din Arabia Saudită sau din Siberia. Este un lucru pe care nu îl putem ierta că autoritățile noastre s-au dus la Bruxelles în genunchi și cu sacul de cenușă în cap”, a punctat fostul ministru al Economiei.

Cum a adus Fondul Proprietatea deficit de un miliard de euro

Co-moderatorul Mirel Curea a confirmat că la Bruxelles românii se remarcă prin lipsă de inițiativă și o atitudine obedientă. „A zecea oară o spun, îmi povestește o bună prietenă europarlamentar, și e soi bun, mă Mirel, am ajuns în ultimul hal. Ne fac observații europarlamentari din alte țări să nu mai fim așa umili, mai ziceți și voi ceva”.

Invitatul a adus în context, de asemenea, experiența proprie cu controversatul Fond Proprietatea și felul cum a fost folosit împotriva intereselor statului. „Să fie clar, nimeni nu te oprește dacă ai curaj. Vă dau un exemplu, în 2008, când am înviat Fondul Proprietatea, eu nu știam că va fi folosit pentru drepturile litigioase împotriva spiritului său, dar eu l-am înviat de bună credință și am început să dau acțiuni. Potrivit reglementărilor europene, în clipa în care transferi gratuit bunuri ale statului, intră pe deficitul bugetar. M-am trezit cu un miliard de euro deficit bugetar în luna octombrie numai din transferurile astea.

M-am dus la Almunia, un spaniol și cu Barroso, președintele Comisiei (Europene). Comunismul voi ni l-ați adus. Voi ați vândut România pe un colț de masă. Noi încercăm să reparăm acum greșelile voastre asupra poporului român. Cât am fost eu ministru nu s-a introdus în deficit bugetar această sumă. În decembrie au venit Boc și cu Pogea, în ianuarie Vosganian a devenit cel mai slab ministru pentru că a avut un miliard de euro deficit bugetar de la Fondul Proprietatea”, a conchis fostul ministru.

Emisiunea poate fi urmărită AICI

Adevărul despre intervenția sovieticilor în eliminarea lui Ceaușescu

Cartea redă obiectiv, pentru prima dată, dinamica evenimentelor Revoluției Române în întreaga lor profunzime.

Volumul este construit exclusiv pe documente desecretizate de Statele Unite și Rusia, dar mai ales pe declarații date de protagoniști, sub jurământ, în Dosarul Revoluției. Faptele fiind deja prescrise, martorii citați chiar spun adevărul în fața procurorilor, pentru a nu comite infracțiunea de sperjur. Și spun lucruri total neașteptate!

Volum recomandat de Evenimentul Istoric!