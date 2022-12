Exclusiv. Controversa sfârșitului de an. Andreea Raicu, însărcinată?

Mai mult, fanii care au văzut pozele au speculat că ar fi însărcinată din cauza sânilor mari și a blugilor, care îi acoperă burtica. „Mă bucur atunci când văd o femeie care, pur și simplu, radiază”. “Ești însărcinată?” “Radiezi și ești foarte schimbată.” “Vine bebe cumva? Ți-ai pus silicoane, Însărcinată?”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de fani la clipul, postat de Andreea Raicu pe rețelele de socializare.

Andreea Raicu își ține relațiile departe de ochii curioșilor

Până acum vedeta nu a făcut vreun comentariu în vreun sens sau altul, s-a limitat doar să răspundă câtorva prietene care au scris că arată mai bine ca o femeie la 20 de ani. Cert este că în ultima perioada, Andreea Raicu pare că a înflorit. Dacă are sau nu legătură cu vreun bărbat, știe numai ea, asta pentru că întotdeauna a fost foarte discretă cu viata ei privată.

În afară de relațiile deja celebre cu Tudor Chirilă și cu Cristi Chivu, vedeta nu s-a prea afișat cu alte personaje masculine. Asta deși la un moment dat s-a zvonit că ar fi chiar cu Matei Stratan. Acesta din urmă pare totuși că a ales o altă vedetă de la noi, mai exact pe fosta soție la lui Ion Ion Țiriac, Ileana Lazariuc. Andreea Raicu spune că acum a reușit să ajungă la un echilibru în prezent, însă drumul către pacea interioară nu a fost deloc unul ușor, trecând de-a lungul anilor prin multe obstacole. Fosta prezentatoare TV a vorbit despre perioadele grele prin care a trecut, în copilărie, și modul în care au marcat-o, potrivit Ciao.ro . A acumulat experiență, a învățat din greșelile trecutului, iar acum poate spune că este împăcată cu sine. ”Eu am suferit de rana abandonului, pentru că mama mea pleca foarte mult de acasă și eu aveam nevoie de ea și ea nu era. Am fost un copil foarte trist, iar acest lucru nu a fost acceptat la mine în familie și apoi am încercat să arat că eu sunt un copil foarte vesel. Am descoperit lucrul acesta care m-a șocat, că eu am fost un copil foarte trist. Eu primeam foarte multe cadouri care să suplinească această lipsă”, a mai spus vedeta în cadrul unui podcast.