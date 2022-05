EXCLUSIV. Circ și scandal! Eurovision, umilință supremă pentru România! „A fi patriot devine o stânjeneală” (VIDEO)

Prestația României prin artistul WRS și trupa sa, dar și felul în care au fost eliminate voturile juriului din țara noastră au scandalizat opinia publică, dar din motive diferite. Organizatorul concursului – Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) – a explicat într-un comunicat că după cea dea doua repetiție generală a celei de-a doua semifinale a concursului Eurovision 2022, au fost identificate anumite tipare de vot incorecte în rezultatele din 6 țări inclusiv România.

Vosganian: Monitorizarea ne-a intrat în sânge

Invitat în emisiunea EVZ Play moderatată de Robert Turcescu și Dan Andronic, scriitorul Varujan Vosganian a făcut o analogie între modul revoltător în care am fost tratați și istorie. „În ultimele 3 decenii noi încercăm să facem pe placul altora așa cum ne-a învățat istoria. Dacă ne uităm în urmă, de la capitulațiile turcești noi am fost în permanență monitorizați. Monitorizarea ne-a intrat în sânge. Până la Alecsandri noi nu am avut diplomație. După regulamentele organice am avut comisia Dunării, apoi Tripla Alianță. S-a inoculat acest sentiment că pentru a fi bun ceva aici, trebuie legitimat în altă parte”.

„Aproape că începe să ne fie rușine că suntem români”

Fostul ministru al Economiei liberal consideră că melodia prezentată de delegația noastră a excelat prin mediocritate, fiind mai degrabă „o pastișă după Ricky Martin”. În opinia fostului politician liberal, propunerea și prestația României este o dovadă tristă a felulul în care ne raportăm la propria identitate națională. „Aproape că începe să ne fie rușine că suntem români. A fi patriot devine o stânjeneală. Melodia pe care România a prezentat-o e simbolică pentru atitudinea asta. E vorba de atitudinea pe care o avem față de noi înșine ca popor și cultură. Uite francezii, au adus o melodie care vorbea despre o veche legendă bretonă”.

Vosganian a completat cu observația personală că Eurovision „e un amvon din care se predică corectitudinea politică” este evidentă. „Premiul dat Ucrainei a fost un manifest pentru pace”.