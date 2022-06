EXCLUSIV. Cine sunt adevărații câștigători ai războiului? Fostul șef SIE. „România nu e nicăieri!” VIDEO

„O spun americanii, în presa lor, ca să cităm pe cineva, că marii câștigători sunt companiile de armament. O spunea zilele trecute șeful statului major al Apărării din Marea Britanie că vor trebui ani de zile până vor compensa armamentul transferat în Ucraina. Deci există un câștigător deocamdată.”, este de părere Silviu Predoiu (r) Silviu Predoiu.

„De când au primit armament, ucrainenii nu au mai vrut să negocieze”

„În primele 3 săptămâni, agresiunea rusă a fost secondată de dialogul dintre cele două părți desfășurat la Istanbul. La un moment dat chiar se anunța că foarte curând se creează premisele întâlnirii dintre cei doi lideri. Au început să primească armament ucrainenii și de la acel moment, poziția lor s-a radicalizat de la o zi la alta.”, a remarcat fostul șef al Serviciului de Informații Externe, care este de părere că Zelenski are de făcut o alegere crucială pentru soarta războiului.

„În mod evident, din punct de vedere politic, o cedare de teren, recunoașterea statului Crimeei, Donbasului, pentru Zelenski ar însemna sfârșitul politic. Depinde ce pune mai întâi în față. Viața celor 100 de soldați care mor în fiecare zi plus milioanele de refugiați plus distrugerea țării sau obținerea unei păci ca premisă pentru dialog. Important este să-i așezăm la masă.” a mai spus Silviu Predoiu.

Chiar înseamnă ceva statutul de candidat la UE pe care l-a obținut Ucraina?

„Intrarea în UE, acceptarea statutului de candidat. Păi, Turcia cred că-l are din 1999. Sunt statele din Balcani care îl au din 2004, din 2006. Dacă nu știam, sunt în 2022. Deci nu e chiar așa. Plus, pe parcurs, s-ar putea ca ucrainenii să constate că statutul de membru UE presupune o grămadă de lucruri cu care nu au fost învățați: respectul minorităților, dreptului minorităților, recunoașterea limbilor naționale ale acestora, învățământul în limba lor, o grămadă de alte lucruri care țin de corupție, de statul de drept.”, consideră fostul șef al SIE.

„România nu are nicio opinie. E de acord cu ce se hotărăște la Bruxelles”

Deși avem cea mai mare graniță cu Ucraina, țara noastră pare să aibă doar rol de figurant pe scena evenimentelor

„România nu este nicăieri deocamdată în acest conflict decât geografic, în proximitate. Am văzut că ne mulțumeau ucrainenii pentru livrările de armament și pentru sprijin. Nu știu dacă o făceau ca să ne ajute sau ca să ne încurce. N-avem nicio poziție. Oricum nu putem, dar măcar pentru noi să spunem clar care este perspectiva. Am văzut că singurul lucru pe care îl putem spune despre conflict este că Putin și războiul sunt responsabili de inflație. Atât. Păi haide să luăm măsuri dacă doar asta este. Hai să fim de partea celor care propun să încheiem războiul. Opinia noastră este că suntem de acord cu ce s-a hotărât la Bruxelles, cu ce au hotărât alții. Nu asta înseamnă parteneriat să spui că asta a hotărât UE, uitând că UE suntem și noi.”

