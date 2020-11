Vasile Gherasim s-a stins după o lungă luptă cu noul coronavirus, deși apropiații săi spun ca a fost un om extrem de atent în ceea ce privește măsurile de protecție.

Din nefericire, acesta a contactat SARS-CoV-2, iar pe fondul unor probleme de sănătate mai vechi, diabet zaharat, au apărut complicații majore.

Vasile Gherasim a stat o lună de zile internat la Spitalul Victor Babeș din București, iar o mare parte din acest timp a fost tratat în secția ATI (Anestezie Terapie Intensivă).

Surse medicale ne spun că acesta a primit plasmă, de două ori, însă boala a fost foarte virulentă în cazul fostului primar.

În urma sa, Vasile Gherasim lasă un fiu, Alexandru, în vârstă de 28 de ani, care a trăit cu speranța până în ultima clipă că va primi de la medici un telefon care să-i aducă vești bune. În dimineața zilei de sâmbătă, acesta a primit vestea că tatăl său a decedat, răpus de acest Covid-19, care numai ieri îmbolnăvise peste 10.000 de persoane .

Va fi înmormântat la Timișoara

În timpul mandatului său de primar, 2000-2004 a făcut multe lucuri bune, iar cei care l-au cunoscut vorbesc la superlativ despre Vasile Gherasim.

Marinela Adam, și azi consilier local al Primăriei Sector 1, un apropiat al fostului edil, a transmis un mesaj emoționant:

„Vestea că domnul Vasile Gherasim a părăsit această lume ne-a adus multă durere în suflete. Am parcurs drumul vieții alături de acest om deosebit încă din 2000, an în care i-am devenit consilier pe probleme sociale, el fiind ales primar al Sectorului 1.

Domnul Vasile Gherasim mi-a fost mentor și mi-a arătat constant, prin faptele sale, că administrația publică este despre oameni și pentru oameni. A fost omul care a rămas alături de oameni, chiar și după ce mandatul său a încetat.

Nu au existat momente în care să fi întrerupt legătura cu dânsul, deoarece el a fost, de două decenii, primul om la care am apelat pentru un sfat, pentru consiliere. Am traversat un coșmar în această ultimă lună, în care domnul Gherasim a luptat pentru viață de pe patul de spital, și am sperat că acest virus nu-l va frânge. Și totuși, acest munte de om, aparent de neclintit, s-a stins.

Am fost printre ultimii oameni cu care a vorbit, iar cuvintele sale îmi vor răsuna mereu în gând.

Eu și familia mea rămânem în urma sa cu inimile îndurerate și cu toate rugăciunile îndreptate către unicul său fiu, Alexandru Gherasim. Și către Dumnezeu, să-l primească în Împărăția Cerurilor!

Dumnezeu să îl odihnească!”, a transmis Marinela Adam, fost și actual consilier al Primăriei Sector 1.

Înmormântarea va avea loc la Timișoara.