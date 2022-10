Exclusiv. Ce a transmis, printre rânduri, discursul șefului SRI. Candidează Hellvig la prezidențialele din 2024? Video

Jurnalistul EVZ Mirel Curea și scriitorul și jurnalistul clujean Octavian Hoandră, care este și editorialist EVZ, au căzut de acord că discursul actualului director SRI este, fără îndoială, unul memorabil din multiple puncte de vedere.

Hoandră: Hellvig ușurel readuce și poporul român spre valori

„Eduard Hellvig ușurel readuce și poporul român spre valori. Pentru că de la Bruxelles tot timpul asta se predică: renunțarea la tot ce am avut noi, istoria noastră. Discursul ăsta cumva, sunt curios dacă schimbă ceva în mentalitatea politicienilor. Eu cred că Hellvig și-a făcut foarte mulți dușmani pentru că implicit citând replica: „Nu mai veniți să vă dăm noi sfaturi. De asta ați fost aleși, dacă nu aveți nimic în cap, plecați acasă”.

Hellvig era unul dintre studenții foarte buni. Ei au făcut teoria argumentării cu Marga. Are un argument fantastic. E un discurs de mare politician. Un raport cum n-am văzut la niciun prim-ministru. Aștia (nr. – politicienii români) nu se simt datori să facă un raport asupra națiunii”, a afirmat editorialistul EVZ în studioul EVZ Capital.

De ce politica din România nu e politică

La rândul său, Mirel Curea a reliefat că pentru prima oară după Revoluție, un șef al serviciilor secrete are cutezanța să spună că politica din România este aservită intereselor proprii.

„Este prima oară când laud un șef de serviciu de informații. Este un discurs epocal. Se uită în urmă la cei 32 de ani de politică românească și arată foarte clar că nu e politică. Toți știm lucrul ăsta. Omul vine și cu niște soluții, și soluția lui e foarte interesantă. Evidențiază faptul că se poate și naționalism și democrație. Sigur, dacă naționalismul și patriotismul nu este de tip Vadim, Șoșoacă, Simion, dacă nu îmbracă forme deșănțate. Raportul și-l fac atunci când pleacă din politică și văd câți bani au făcut. Ăla e singurul bilanț de care sunt interesați. Sigur, nu toți, dar majoritatea covârșitoare.

Tu spuneai că Hellvig și-a făcut o grămadă de dușmani. Eu cred că și-a făcut și o grămadă de prieteni pentru că este primul discurs de politician care vine cu o propunere dintr-asta, dar nu propunerea „haideți să facem, hai să”, vine cu o propunere foarte clară”, a comentat moderatorul emisiunii Contrapunct EVZ.

Va candida Hellvig la prezidențialele din 2024?

Ambii jurnaliști au căzut de acord că Eduard Hellvig ar fi un candidat foarte potrivit la președinție, indiferent dacă discursul său a fost gândit sau nu în această direcție. „Eu sper ca omulețul ăsta când termină cu SRI-ul să încerce ceva în politică. Discursul ăla al lui este de predat la facultate”, a punctat Mirel Curea, care a criticat însă firmele SRI. Acestea denaturează prin concurența neloială firmele angajate în economia de piață care se presupune că există în țara noastră.

La rândul său, scriitorul din Cluj a mărturisit că și-ar dori un președinte ca Hellvig, care creează precedente pozitive pe prima scenă politică. „E un mare politician, este un om de onoare. Din câte îl știam eu, omul ăsta a fost bătut de gorilele lui Iliescu. Are un crez, nu e un tip care lipea afișe. Nu așa a devenit el politician. Este un om care a studiat și se vede asta. Mi-a adus aminte de cartea lui Marquez: Nu am venit să țin un discurs. (…) Mi-aș dori ca domnul Hellvig să fie președintele României, să am un președinte cu care să mă mândresc. În afară de Crin Antonescu, noi am avut niște președinți buni, nu le plăcea să vorbească.

Președintele unei țări, în afară de răspunderea de politică externă, trebuie să aibă grijă de poporul asta. Din câte știu eu, pentru fiecare treaptă a vieții pe care a suit-o, băiatul asta a muncit. Mai trebuie să remarcăm ceva. Pentru prima dată în istoria acestui blestemat de SRI, un șef de serviciu își cere scuze poporului. Hellvig a spus că țara n-a făcut nimic”, a conchis Hoandră.

Emisiunea integrală: