Exclusiv. Bugetarii, frâna de mână a României! Ce sumă faraonică s-ar economisi la buget prin reducerea cu doar 20% a aparatului birocratic. Video

Eugen Orlando Teodorovici, cunoscut ca membru cheie al cabinetului premierului Viorica Dăncilă, a fost de două ori ministru de Finanţe şi o dată ministru al Fondurilor Europene. Știe deci exact ce se întâmplă cu banii noştri, fie că sunt din bugetul naţional, fie că sunt din bugetul Uniunii Europene. Are de gând să candideze la Preşedinţie în 2024 şi și-a pus toate atuurile pe masă, în podcastul lui Robert Turcescu.

Unul dintre principalele sale atuuri ca om politic este intransigența. Fostul demnitar a subliniat că în vremea mandatelor sale s-a luptat să rămână un politician „neșantajat și neșantajabil”. A făcut parte din echipa de pre-aderare a României în UE. Cariera sa a debutat la doar 20 de ani, când a intrat prin concurs în Ministerul Transporturilor condus pe atunci de viitorul președinte Traian Băsescu. Ulterior a făcut parte din mai multe cabinete, însă pasul spre politica mare l-a făcut odată cu cooptarea în cabinetul Tăriceanu, consacrându-se apoi în cabinetul Victor Ponta, cei doi mari susținători ai săi, după cum recunoaște.

Teodorovici: 50.000 de bugetari ne costă 2,4 miliarde euro pe an

În opinia fostului ministru, premierii și miniștrii de Finanțe pot face enorm pentru bugetul unei țări, în ambele direcții. Pe parcursul experienței sale ca deținător al portofoliului de Finanțe, politicianul a recunoscut că a pledat pentru eficientizarea aparatului de stat, cerând reducerea acestuia.

„Am lovit mereu administrația. Vin de acolo, am văzut mereu că poți să tai cel puțin 20% fără să se întâmple nimic rău. Și e mic procentul ăsta. Știi cât costă 50.000 de oameni x 10.000 lei brut înseamnă 2,4 miliarde de euro pe an. Nu mai vorbesc de mașini, consum energie, tonere, toată nebunia asta. Este imens, România are bani. Oamenii aduși în ultimii ani nu numai că nu fac, ci și încurcă. (…) Singura dovadă pe care aș putea să o aduc în fața românului (n.r. – că a cerut tăieri ale aparatului bugetar) sunt stenogramele din ședințele de guvern. Cândva îmi doresc să apară public stenogramele, să se vadă de câte ori am făcut scandal”, a argumentat Eugen Teodorovici.

L-a dat afară pe Cioloș. „Știți, de la Comisia Europeană…”

Invitatul a amintit că este foarte dur în ședințe și nu admite dilentantismul, ceea ce i-a atras resentimente din partea mulor subordonați, unii clacând psihic și pleceând cu lacrimi în ochi din ședințe. Politicianul a amintit și un caz relevant, când l-a concediat pe liderul REPER, Dacian Cioloș, la acel moment responsabil cu fonduri europene.

„Sunt foarte dur în ședințe, au plecat oameni plângând, pe alții i-am dat eu afară, chiar și pe Cioloș în 2002. Lucra la reprezentanța Comisiei Europene în România, zona de agricultură. Eu mă ocupam de Sapard și a venit atunci la mine la birou, știți, de la Comisia Europeană. I-am zis că acesta este primul program de fonduri europene care s-a descentralizat. Vă notificăm noi, vă rog foarte mult să ieșiți afară. Cam asta este abordarea mea și de aici probabil această etichetă (n.r. – arogant), este incorectă”, a declarat fostul ministru de Finanțe în studioul EVZ-Capital.

Revine în politică și va candida la prezidențialele din 2024

Fostul social-democrat a mărturisit că zvonurile privind revenirea sa în politică sunt adevărate, urmând ca în două săptămâni să facă anunțul despre și proiectul său pentru anul 2024, moment pe care îl consideră ultima șansă pentru România.

„Nu la AUR, o să fie la un partid neparlamentar, nici la NOI (n.r. – partidul fostei sale șefe Viorica Dăncilă) și nici la PMP. Am avut oferte și să preiau șefia unui partid, dar am refuzat. Candidez la președinție în 2024, este ultima șansă a României să se schimbe. Îmi doresc să aibă alternativă românii când merg la vot, să înțeleagă că trebuie să vină la vot. O prezență mare scoate principalul șantajist în afara parlamentului, UDMR”, a afirmat Teodorovici.

Emisiunea intregrală: