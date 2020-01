Orele vor fi reluate, cel mai probabil, luni, la o săptămână de la acțiunea care a băgat în spital zeci de minori. Copiii sunt bine, însă problemele constatate de autorități sunt deosebit de grave.

Practic, asistăm la un nou episod ”blocul morții”. Una din substanțele folosite în timpul dezinsecției e interzisă în România din primăvara anului trecut. Mai mult, aceasta a fost amestecată cu o alta, deși acest lucru e interzis. Și peste toate, deși recomandările sunt de a folosi o concentrație de 0,1 – 0,5% a substanțelor, la Arad concentrația a fost de 2%. Adică de 25 de ori mai mare.

Declarații incendiare vin din partea șefului Direcției de Sănătate Publică Arad. ”Conform procesului verbal de intervenție, s-a folosi o concentrație mult mai mare decât cea recomandată, în cazul celor două substanțe lichide, respectiv de 2%. În plus, ele au și fost amestecate, așa cum scrie în document. Probabil, au făcut acest lucru pentru a termina mai repede. Nu e recomandat amestecul”, a declarat pentru Evz.ro Constantin Cătană, directorul DSP Arad.

Analizele realizate săptămâna aceasta au confirmat prezența celor trei substanțe menționate de DD Chim SRL în procesul verbal de realizarea a lucrărilor: Deadyna, Preventol, Ratex. ”Legat de concentrații, noi nu putem să le stabilim, am început ancheta marți, după ce intervenția a avut loc vinerea dinainte. În mod cert problemele au fost mai ales într-una din sălile de clasă, a V-a B, de unde au provenit 90% din copiii ce au ajuns la spital.

Din fericire, toți sunt bine. Dar au mai fost și alți copii, care i-au vizitat pe aceștia, după ce le-au povestit cum au găsit băncile. Au venit să vadă cum li se lipesc penarele de bănci”, a mai arătat directorul.

Substanță interzisă în România

Dar bomba vine abia acum. În aprilie 2019 uneia din substanțele folosite la dezinsecție, Preventol, i-a expirat avizul bio. Conform legislației europene, Comisia Națională de Biocide avizează perioada de folosință a unei substanțe. ”Preventol nu mai avea aviz de la Comisia Națională de Biocide din luna aprilie. Prin urmare, substanța nu mai putea fi folosită”, a declarat pentru Evz.ro Oana Grigore, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Sănătății.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Arad, Laura Nădăban a declarat că vineri va avea loc o reevaluare a situației pentru a se decide dacă este posibilă reluarea cursurilor. „În ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad s-a hotărât să rămână suspendate cursurile la Liceul German și joi și vineri, iar vineri se va reevalua situația pentru a se vedea dacă se vor relua luni. Acțiunile de curățenie vor continua în aceste zile”, a spus Nădăban.

Anchetă pentru o serie de falsuri

Cursurile de la Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” din Arad au fost suspendate, începând cu ziua de marți, în urma unei acțiuni de dezinsecție și deratizare cu probleme. Aceasta durat fix 15 minute, în contextul în care clădirea în care s-a interveniut are o suprafață desfășurată de aproape 5.000 mp, fiind vorba de 30 de încăperi, din care majoritatea săli de clasă.

În cauză, sub coordonarea unui procuror, polițiștii au deschis o anchetă, constatând și faptul că procesul – verbal de intervenție a fost completat în luna decembrie 2019, deși lucrările au fost efectuate în ianuarie 2020.

”În urma primelor verificări s-a stabilit o legătură directă între starea elevilor si dezinsecția / deratizarea efectuată în incinta liceului, la data de 10 ianuarie 2020, de către o societate comercială cu sediul în Deva, județul Hunedoara. În urma cercetărilor efectuate și a mijloacelor de probă administrate din acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: vătămare corporală din culpă, prev. și ped. de art. 196 din Codul Penal; fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. și ped. de art. 322 din Codul Penal; uz de fals, prev. și ped. de art. 323 din Codul Penal; trafic de produse sau substanțe toxice, prev. și ped. de art. 359 din Codul Penal. La fața locului s-a deplasat și echipa de cercetare din cadrul Serviciului Criminalistic Arad, care a prelevat probe care urmează a fi analizate toxicologic. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad”, informează Poliția Arad.

