Exclusiv. Avem premier, căutăm guvernare! Cristoiu: Ciucă e un om de unică folosință. Video

De ce e Ciucă un „bolovan transpirat” şi cine l-a strâns de părțile sensibile pe Marcel Ciolacu pentru a „bruxelliza” PSD. Cum arată cu adevărat guvernarea PSD-PNL-UDMR, dincolo de imaginea pe care încearcă s-o proiecteze în public prin finanţarea unor campanii de PR politic. Unde a dispărut iar Klaus Iohannis şi la ce trebuie să ne aşteptăm în această iarnă din punct de vedere politic şi social. Jurnaliștii Ion Cristoiu și Robert Turcescu au despicat firul în patru într-un peisaj politic autohton mai tulbure ca niciodată.

Turcescu: Poți să–l scoți pe Ciucă din cazarmă, dar niciodată cazarma din Ciucă

Pe acest fundal influențat de consecințele războiului din Ucraina, dar și de deciziile și recomandările deseori aberante pe care liderii UE le prezintă ca soluții în fața crizei energetice și economice, premierul român pare venit din alt film, apreciază moderatorul podcastului.

„Poți să–l scoți pe Ciucă din cazarmă, dar niciodată cazarma din Ciucă”, a remarcat ironic Robert Turcescu referitor la lipsa de stil a politicianului, dar și la gafele sale, completând astfel: „Adecvarea lui la lumea în care trăim e că a ieșit ieri din cazarmă”.

Cristoiu: Ciucă se simte speriat

În opinia invitatului său, premierul Ciucă este „un om de unică folosință, util mașinăriei de armament (n.r. – al forțelor NATO angrenate în războiul din Ucraina)”, fără anvergură de autentic om politic. Cel mai grav este însă, în viziunea lui Cristoiu, că președintele liberalilor face „ (…) El gândește cu tot trupul, face un efort uriaș ca să gândească. E un personaj comic și nu dezacordurile sunt problema. El transformă un lucru simplu în ceva complicat. E un caz ciudat. Nu zic să țină un discurs despre Aristotel, dar se chinuie cu lucruri normale. E ca la loto, înnebunești că nu știi care e următorul cuvânt. Acțiunile lui nu sunt din instinct (…). Nu are talent de politician”.

Fondatorul Evenimentului Zilei apreciază că lipsa de naturalețe a șefului Executivului ascunde și o frică personală, probabil cea de a nu greși, culminând cu cea de a nu fi înlăturat din funcție. „A fost pus într-o funcție pentru care nu are nicio calitate și în acea funcție se simte speriat ca un om ce este urcat pe cal pentru întâia dată… Problema este cine l-a urcat pe cal. Nu a ieșit la nici un talk show, eu cred că leșină dacă îl întreb dacă are soție. Multe lucruri le faci, ca politician, și din instinct. El nu are talent de politician”, a opinat cunoscutul jurnalist.

Avem proiect de țară, schimbarea becurilor

Invitatul a comentat sarcastic și demersul făcut de premier în direcția raționalizării consumului de energie electrică dând propriul exemplu. „A anunțat că se schimbă becurile în minister. O săptămână nu va mai lucra nimeni. Ciucă este un om de unică folosință. El folosește acum, Iohannis n-a găsit unul mai prost.

Față de Ciucă, Iohannis este Demostene, cel mai mare orator al Antichității, din punct de vedere al discursului public. Cum o fi fost el de două ori șef de Stat major, adică inteligența armatei… (…) Să luăm operațiunea schimbul de becuri. Se face o adresă, apoi o licitație pentru becuri, ele trebuie aduse, apoi îți trebuie un număr de electricieni șamd. Ar putea fi chiar un proiect de țară: schimbarea becurilor”, a conchis Ion Cristoiu în studioul EVZ-Capital.

Emisiunea integrală: