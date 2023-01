Exclusiv. Agricultura românească, distrusă pas cu pas din interior! Lider de sindicat: E trădare de țară Video

De la Bruxelles suntem îndemnați insistent să mâncăm făină din greieri. gândaci și alte delicatese, pe de altă parte grâul românesc putrezește în silozuri. Importăm mâncare proastă la prețuri astronomice din Occident. Unul dintre liderii fermierilor români este Ștefan Muscă, președintele Sindicatului Fermierilor Patrioți.

Acesta apără cu înverșunare interesele românilor care încă mai lucrează pământul, cresc animale și udă grădinile de legume de dimineața până seara. Într-un cuvânt, iubesc tezaurul agricol românesc, spre deosebire de politicieni, care prin politicile publice luate în detrimentul apără mai degrabă interesele Uniunii Europene și ale companiilor străine, a acuzat invitatul jurnaliștilor Dan Andronic și Mirel Curea.

România, o țară neguvernată?

Recent, Ștefan Muscă avertiza că directivele de la Bruxelles urmăresc doar adâncirea României în rolul de piață de desfacere, lucru care era previzibil încă din perioada pre-aderării la UE. În opinia liderului unuia dintre cele mai vocale sindicate al fermierilor români,

Ștefan Muscă este unul din specialiștii din agricultură care s-a remarcat nu doar prin critica politicilor agricole luate de politicieni, ci și prin proteste active. Liderul de sindicat estimează că statul discriminează eforturile fermierilor români, defavorizați inclusiv de politicile fiscale care reglementează agricultura.

„De ce statul nu mă lasă să elimin bișnițarul? Sunt fermieri care au pus mâna pe ferme pe nimic și oameni necapitalizați care trăim de la un la altul. Eu, după 5-6 ani de-abia acum am terminat de plătit leasing-urile. Ce viitor îi fac acelui tânăr care în ultimul an i s-a dat de la stat de la ADS 50 de hectare și are redevențe de 2700 kilograme la hectar? L-a pus în genunchi de acum. Noi ce facem cu țara asta?”.

Planul Național Strategic, cu dedicație pentru multinaționale

Ștefan Muscă acuză guvernanții că au elaborat Planul Național Strategic (PNS) în favoarea companiilor multinaționale. „PNS-ul ăsta e strigător la cer. Noi, fermierii mici și mijlocii, trecem pe lângă el cu cea mai mare viteză fiindcă nu avem cum să ne lipim. Acolo s-a ascuns între 7-10 milioane de euro valoarea proiectului. Ăla e făcut pentru multinaționale, măi oameni buni! Am eu garanții bancare să îmi dea o bancă creditul ăsta? E rea credință. Ne-a neglijat. (…) Noi cerem să găsim soluții ca să răscumpărăm, avem dreptul după 10 ani. Știți că trebuia să mărească redevențele după 10 ani? Nu le-a mărit nimeni. Ce înseamnă asta? Nu e trădare de țară”, a exclamat președintele Sindicatului Fermierilor Patrioți.

Colonia România, piață de desfacere pentru UE

„Oamenii care merg la Comisia Europeană nu ne reprezintă”, a mai subliniat invitatul, exprimându-și dezamăgirea că politicienii români „nu iubesc pământul românesc”. Chestionat de co-moderatorul Dan Andronic dacă consideră că europarlamentarii au interese să lucreze în defavoarea României în fața decidenților de la Bruxelles, fermierul a subliniat că este evident că toate acțiunile luate de stat arată că urmează directivele de la Bruxelles, și anume ca România să fie doar o piață de desfacere pentru țările membre. „Se dorește să stăm în genunchi în fața comunității europene. Clasa politică nu iubește pământul românesc”, a mai apreciat președintele de sindicat în studioul EVZ-Capital.