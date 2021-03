Accidentul din Andronache. Fratele fetei ucise: ”Sora mea e în pământ și șoferița e liberă! Asta e dreptate?”

Stelian Mihai, fratele Nicoletei a stat de vorbă cu Evenimentul zilei la puțin timp de la pronunțarea deciziei pe care o consideră revoltătoare: ”Când o să o ia, peste doi ani, când e gata procesul!?!”

Ce s-a întâmplat la Andronache. A încurcat pedalele când strănuta

La fel ca întreaga sa familie, tânărul în vârstă de 22 de ani este distrus de durerea pricinuită de pierderea surorii sale. E la priveghi, la căpătâiul tinerei ucise, în mod brutal, chiar sub occhii lui de o șoferiță beată. O femeie care spune, simplu, că a încurcat pedala de frână cu cea de accelerație în timpul unui puseu de treo-patru strănuturi. O eroare mortală care a dus la uciderea, e adevărat din culpă, a doi oameni: Raisa, o fetiță de șase ani, și Nicoleta, o tânără care avea 21 de ani.

O eroare, îmbibată în câteva sute de grame de rom, față de care magistrații bucureșteni au arătat clemență și nu au fost de acord cu arestarea ei preventivă. Au scos-o din arestul unde a stat o noapte și au plasat-o pentru 60 de zile sub control judiciar. O decizie pe care Stelian, acum vocea familiei sale, o consideră revoltătoare.

”Când o să o ia? Peste doi ani când va fi gata procesul? Asta e dreptate?”

”Nu e normal, e strigător la cer. E revoltător! A luat două vieți și e liberă. Sora mea (n.r. Nicoleta) e în pământ. Acolo va putrezi…Nu o să o mai vedem niciodată…Și ea, care e o criminală, stă bine merci acasă. Se va duce la serviciu, se va duce pe unde vrea, își trăiește viața ca un om liber. Va mânca, va bea, se va plimba…Și ce dacă e în control judiciar? Ar fi trebuit să fie la pușcărie pentru că a omorât doi copii, a luat două vieți! Ne-am pus mari speranțe în justiție, în judecători, dar…Când o să o ia? Peste doi ani când va fi gata procesul? Asta e dreptate? Mama noastră e distrusă, iar acum când a aflat că femeia care i-a omorât copilul e liberă, va ceda complet. Arestarea ei era o mic pansament pus pe sufletele noastre”, ne-a spus Stelian Mihai, fratele Nicoletei, la scurt timp după ce magistrații au lăsat-o liberă pe șoferița care a ucis doi oameni.

”Săraca, nici nu a apucat să știe ce se întâmplă cu ea…Asculta muzică cu ceilalți, pe trotuar”

Drama pe care Stelian o trăiește acum este cu atât mai mare cu cât Nicoleta a fost ucisă chiar sub ochii lui. Abia își parcase mașina și, cu privirea înspre Nicoleta, se îndrepta către locul în care aceasta și mai mulți copii și adulți stăteau pe trotuar, în fața unei curți. Atunci s-a produs cumplita tragedie. Mașina scăpată de sub control de șoferița băută a intrat în plin în grupul de oameni.

”Am crezut că înnebunesc când am văzut-o pe Nico sub mașină. Săraca, nici nu a apucat să știe ce se întâmplă cu ea…Asculta muzică cu ceilalți, pe trotuar. Am văzut negru în fața ochilor și am încercat să-i scot din mașină pe cei doi, pe femeie și pe bărbat. Atunci mi-am ieșit din fire, nu am vrut să mă răzbun, dar mi-am pierdut controlul…Acum îmi pare rău că am acționat așa, că i-am bătut, dar faptul că sora mea era strivită sub mașină m-a făcut să nu mai gândesc”, ne-a povestit Stelian.

Raisa și Nicoleta, în aceeași groapă

În contextul deciziei magistraților de judecare în libertate a șoferiței, familiile celor două victime văd în parlamentarul Diana Șoșoacă, avocat de profesie, singurul specialist care ar putea face dreptate în acest caz.

Micuța Raisa și tânăra Nicoleta, ucise în același accident vor fi înmormântate, joi, în aceeași groapă.