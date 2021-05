În Piazza Trevi era o altă fântână, un bazin simplu conceput de arhitectul Leon Battista Alberti. Dar aceasta a fost distrusă la mijlocul secolului al XVII-lea când Gian Lorenzo Bernini plănuia remodelarea pieței și construirea unei fântâni monumentale. Însă planurile au fost întârziate cu aproape un secol.

Proiectul a fost reluat de Papa Clement al XII-lea și acesta l-a desemnat pe noul arhitect, Nicola Salvi. Acesta a ales locul: unde se întâlnesc trei vechi drumuri romane. Salvi a reușit să recupereze o parte din schițele lui Gian Lorenzo Bernini, pe care le-a folosit pentru a construi Fontana din Trevi.

Fântâna e construită din travertinul adus din apropiere de Tivoli. Apa din fântână era adusă cu ajutorul unui apeduct roman, construit în anul 19 d. Ch. Legenda spune că sursa de apă, situată la 13 kilometri de Roma, ar fi fost descoperită de o fecioară, de aceea numele apeductului este Aqua Virgo.

Fontana di Trevi e dominată de figura zeului Neptun, aflat într-un car în formă de scoică. Acest car e tras de doi cai de mare și doi tritoni. Unul din cai este liniștit, iar celălalt sălbatic, aluzie la natura schimbătoare a mării. În stânga și dreapta lui Neptun stau statuile Abundenței, respectiv Sănătății.

Apa din Fontana di Trevi s-a colorat în roșu

În 2007, apa din Fontana di Trevi s-a colorat în roșu, când Graziano Cecchini a aruncat vopsea în bazinul fântânii. Deși monumentul nu a fost deteriorat, respectivul bărbat a fost investigat pentru deteriorarea unui monument istoric.

Fântâna a devenit cunoscută ca destinație turistică și grație filmului Three Coins in the Fountain, din 1954. Iar faimosul faimosul La Dolce vita al lui Fellini, din 1960, cu scena în care personajele jucate de Anita Ekberg și Marcello Mastroianni fac o baie nocturnă în fântână este de un romantism aparte.

Mii de turiști aruncă monezi în fântână în fiecare zi. Conform legendei, trebuie să stai cu spatele la fântână și să arunci o monedă cu mâna dreaptă, peste umărul stâng. Iar dacă faci acest lucru, cu siguranță te vei întoarce la Roma. Monezile care sunt aruncate zilnic în fânântă (se poate ajunge la câteva mii de euro) sunt adunate noaptea sau dimineața devreme și sunt donate organizației Caritas, pentru ajutorarea săracilor.