În prima parte a emisiunii, vicepremierul Raluca Turcan s-a referit și la moțiunea de cenzură inițiată de PSD și care a eșuat lamentabil din lipsă de cvurm în Parlament. Moțiunea de cenzură nici nu a apucat să fie votată deoarece PSD nu a reușit să asigure un cvorum de prezență pentru a putea începe dezbaterile.

Potrivit lui Raluca Turcan, moțiunea de cenzură a fost una complet neadecvată momentului prezent. „Această moțiune a stat sub semnul a neadecvării. Avem o criză sanitară în plină desfășurare, avem o criză economică, avem de asemenea începutul de an școlar, pregătirea alegerilor, și de ce nu, de gestionat situația din agricultură, care este afectată de o secetă profundă.

Așadar, argumentele arătau că această moțiune nu avea niciun soi de adecvare. Ba, dimpotrivă, avea un soi de cinism. Citind textul moțiuni am putut constata că este o încropeală de date și informații. Noi, Guvernul, am transmis Parlamentului două raportate complete și am constatat din textul acestei moțiuni că ni se imputau lucruri care trebuiau imputate PSD-ului. În nouă luni nu se pot face așa de multe. Am reușit o digitalizare majoră, pe fond reprezentând un progres uriaș, chiar pe fiecare domeniu de activitate”, a spus Turcan.

La întrebarea moderatorului Dan Marinescu, legată de unele achiziții de echipamente medicale la supraprețuri, vicepremierul a explicat că la momentul de debut al crizei sanitare, stocurile de medicamente și de aparatură medicală erau zero.

„Dacă există o suspiciune de ilegalitate, atunci instituțiile statului trebuie să își facă datoria și, mai ales, dacă aceste încălcări ale legii s-au făcut în plină criză sanitară, când oamenii au murit. În legătură cu aceste licitații, trebuie să menționez că în perioada crizei sanitare toată lumea era într-o vrie, iar unele achiziții au ajuns să se facă pe căi diplomatice, pentru a putea avea acces la materialele de protecție, toate aceste achiziții au condus și la achiziții cu prețuri mai mari, sunt țări și în jurul nostru care au procedat la fel, nu a fost România mai altfel”.

PSD și CCR fac un joc comun

Raluca Turcan a atacat Curtea Constituțională a României care a declarat neconstituțională o lege din 1999 și, în acest mod, numărul de infectări a crescut proporțional. „Am ajuns să se dubleze numărul de cazuri. Am fost în situația în care tot efortul guvernului a fost blocat de o ordonanță din 1999, care a fost contestată de PSD, și care a lăsat guvernul fără o pârghie clară de acțiune.

Este o dovadă clară de cinism. Nu cred că este o coincidență că deciziile CCR s-au suprapus cu cei din PSD. Cred că cei de la CCR au făcut front comun cu cei din PSD. Când am preluat guvernarea, toate stocurile de medicamente și de materiale sanitare erau zero. Cert este că au dat dovadă de nepăsare. Mai mult decât, atunci datoriile la contul unic de sănătate erau de trei miliarde de lei.

Noi, la începutul crizei, a trebuit să refacem stocurile, a trebuie să facem o infuzie de bani în sistemul de sănătate, am dislocat fonduri europene pentru ca spitalele să poate face achiziții, până acum am decontat spitalelor din teritoriu peste 500 de milioane de euro. În toată perioada de criză am introdus în sistemul de sănătate peste 5.4 miliarde de lei”, a spus Turcan.