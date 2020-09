Așa se explică faptul că PSD nu a reușit să adune nici măcar numărul de parlamentari, pentru ca ședința din Parlament să poate începe. La momentul respectiv, maghiarii au anunțat că nu vor vota moțiunea, dar nici nu vor fi prezenți în sala de ședințe, declarația fiind făcută de președintele UDMR, Kelemen Hunor.

În spate la tot ce s-a văzut la televizor a fost o negociere dură a celor de la PNL, care fiind la guvernare au și ce să ofere, actorilor mai mici din Parlament, UDMR și grupul minorităților, care de atâția ani încoace s-a dovedit că fac jocurile în momentele cheie.

„Eu am fost și lider de gup în opoziție. Și atunci când am depus o moțiune de cenzură într-un context politic, când toate erau depuse împotriva unui guvern coordonat de Liviu Dragnea și subordonat intereselor infractorilor.

Ca om politic ești obligat să negociezi și să discuți, și chiar credeam că guvernul Dragnea – Dăncilă trebuie să plece. Și am reușit. Și am făcut matematic. PNL avea 20 la sută și trebuia să dea jos un guvern condus de PSD, cu 45 la sută în Parlament, iar acest lucru presupunea voturi și din alte părți. Așa am procedat și acum, când cei din opoziție aveau provocarea să adune voturi împotriva noastră și atunci am discutat cu mai multe lume să nu dea curs acestei greșeli uriașe și manipulări grosolane ale PSD-ului. Și nu cred că strică să ai astfel de discuții. Și iată că am avut dreptate să se adune o majoritate pentru a nu da curs să demită Guvernul Orban”, a explicat Turcan.

Întrebată de moderatorul Dan Marinescu despre jocurile de culise și rezultatul negocierilor, Raluca Turcan a evitat diplomatic un răspuns. „Niciodată nu am făcut astfel de promisiuni (locuri eligibile la viitoarele alegeri parlamentare – n.n.). De altfel, discuțiile pe care le-am avut cu UDMR, cu reprezentații minorităților naționale, nu au fost secrete. Ele au fost asumate. Și le mulțumesc pe această cale că nu s-au raliat acestor lovituri politice a PSD care risca să destabilizeze foarte mult țara. Nu văd ce puteam face altceva. Dacă vrei să treci obstacolul, trebuie să negociezi cu fiecare persoană din parlament care să te susțină”, a mai spus Turcan.

Moderatorul Dan Marinescu nu s-a lăsat și a plusat cu cazul senatorului PSD Roxana Pațurcă, un aprig susținător al lui Liviu Dragnea, și care acum nu a fost prezentă la votarea moțiunii, după care a trecut la PNL. „Nu o cunosc personal. Îmi este foarte greu să explic acest lucru. Eu am oferit toate argumentele pe care le am pentru a înțelege toată lumea cum se comportă oamenii politici, la un astfel de moment de cenzură. Am văzut în presă mesajele domnului Ciolacu și de asediul Guvernului asupra parlamentarilor PSD. Comportamentul PSD încearcă să fie pus în cârca noastră, pentru că ei nu pot gândi altfel acest proces al negocierii și votului din parlament”, a mai spus Turcan.