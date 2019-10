O nouă sesiune a Forumului de Afaceri România – Vietnam a avut loc în această dimineață la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie a României, organizatori fiind instituția menționată în parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Agenţia de Promovare a Comerţului din Vietnam (VIETRADE) şi Ministerul Industriei şi Comerţului al Republicii Socialiste Vietnam. Forumul respectiv s-a desfășurat sub auspiciile celei de a XVI-a sesiuni a Comisiei Mixte de Cooperare Economică România-Vietnam.

Vezi mai jos un material video cu discuțiile care au avut loc despre oportunitățile comerțului românesc în Asia de Sud-Est

„În ultimii trei ani, relaţiile româno-vietnameze au marcat un curs ascendent, realmente intens. Această reuniune de la Bucureşti are loc într-un context semnificativ şi din perspectiva apartenenţei României la Uniunea Europeană, şi pe de altă parte a Vietnamului la ASEAN (Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est, n.r.). În acest an, a fost semnat acordul de cooperare şi investiţii între Vietnam şi Uniunea Europeană, sub preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene. Nu în ultimul rând, este important de spus că economia românească, antreprenorii români, comunitatea de afaceri românească trebuie să fie tot mai prezentă în economia internaţională şi în mod deosebit în cea din afara spaţiului Uniunii Europene. Cred că o oportunitate mai bună decât cea legată de relaţiile româno-vietnameze nu există. Ambele părţi au creşteri economice susţinute. România poate şi sperăm să fie percepută de către antreprenorii vietnamezi drept un hub pentru comerţul în spaţiul Uniunii Europene, după cum şi noi să privim la Vietnam ca un hub pentru altă regiune importantă, integratoare, cum este ASEAN”, a afirmat, în cadrul Forumului, Lazăr Comănescu, consilier pentru Relaţii Internaţionale al preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

La data de 30 iunie 2019, la Hanoi, UE şi Vietnam au semnat două acorduri: un acord de liber schimb şi un acord privind protecţia investiţiilor.

Acordul de liber schimb dintre UE şi Vietnam prevede eliminarea aproape totală (99%) a taxelor vamale între cele două blocuri, iar 65% dintre taxele la exporturile Uniunii către Vietnam vor dispărea imediat ce documentul va intra în vigoare, restul urmând să fie eliminate treptat în decursul unei perioade de până la 10 ani.

Vietnam este cel de-al doilea partener comercial al UE din cadrul Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), după Singapore, cu un total de 47,6 miliarde de dolari pe an din comerţul cu bunuri şi 3,6 miliarde de dolari din comerţul cu servicii. În timp ce stocurile UE de investiţii în Vietnam sunt reduse, cu o valoare de 8,3 miliarde de euro în 2016, un număr din ce în ce mai mare de companii europene se stabilesc în această ţară pentru a acoperi regiunea Mekong.

Principalele importuri ale UE din Vietnam includ echipamente de telecomunicaţii, îmbrăcăminte şi produse alimentare. UE exportă în Vietnam maşini şi echipamente de transport, produse chimice şi produse agricole.

Prezent și el la forum, Ştefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, și-a exprimat convingerea că „o prezenţă activă şi din ce în ce mai clară a companiilor româneşti este necesară pe piaţa din Vietnam, iar antreprenori români ar trebuie să iasă din zona de confort care înseamnă să facă afaceri doar cu Uniunea Europeană.

„Acordurile semnate în iunie între Uniunea Europeană şi Vietnam sunt cele mai ambiţioase cu o ţară în curs de dezvoltare, şi pe care există o semnătură a României. Începem să fim într-o dinamică de care avem nevoie, iar o prezenţă activă, din ce în ce mai clară, a companiilor româneşti este necesară pe piaţa din Vietnam. Ieşirea din zona de confort, din ceea ce înseamnă a face cu uşurinţă afaceri cu Uniunea Europeană, ar trebui să fie pentru antreprenori români una dintre direcţiile principale de acţiune. Ştiţi foarte bine că 75% din exportul României este pe relaţia cu Uniunea Europeană, 10% pe relaţia cu ţările din Europa care nu sunt membre ale Uniunii şi doar 15% reprezintă cealaltă parte mare a lumii”, a afirmat ministrul Oprea.

